Matera: questi ragazzi pronti per una fantastica esperienza nell’affascinante città a due passi dal Circolo polare artico! Ecco i dettagli

ZAINI IN SPALLA…SI PARTE!

Annuncia l’Istituto Comprensivo Pascoli Matera:

“Eccoli qui, pronti per una fantastica esperienza.

Sono partiti stanotte i nostri “erasmini”, i 14 ragazzi delle classi terze di scuola media che partecipano al gemellaggio con coetanei di OULU, l’affascinante città a due passi dal Circolo polare artico, detta “la capitale della Finlandia del nord”.

Sarà un momento emozionante per tutti: conoscere persone, luoghi, culture nuove, esercitare la competenza in lingua inglese, partire per vivere un’esperienza da cittadini del mondo, è sempre meraviglioso.

Alla Pascoli crediamo fortemente nel valore formativo dei viaggi, poiché siamo convinti che, se ben “pensati”, permettano agli studenti di sviluppare il senso di responsabilità e autonomia, di migliorare il livello di socialità, di consolidare lo spirito adattamento, di educare alla convivenza civile.

In definitiva, consideriamo i viaggi un modo “altro” di apprendere, più gradevole delle lezioni svolte in aula, ma anche più stimolante per la crescita individuale di ogni alunno.

I ragazzi dell’Erasmus resteranno in Finlandia per una settimana, mentre la commissione viaggi prosegue il proprio lavoro.

Sono diverse infatti le iniziative in preparazione: a Febbraio le classi seconde partiranno per Viggianello (PZ), dove li aspetta una divertente due giorni di natura e sport sulla neve, con ciaspolata e passeggiate nel bosco, alla scoperta del Pollino e di altri affascinati luoghi della nostra terra: perché la nostra volontà è proprio quella di valorizzare le bellezze lucane, prima di farne conoscere altre agli alunni.

In tal senso era orientato anche il viaggio dell’accoglienza per le classi prime, che nel mese di Settembre sono state sul Pollino, per una pazzesca attività di acquatrekking, immersi nella natura.

Le classi prime, invece, in Aprile si recheranno a POMPEI perché crediamo che far conoscere ai nostri alunni le radici della cultura italica sia la scelta didatticamente più giusta.

Per loro, dopo la passeggiata tra gli Scavi, ci sarà uno spettacolo teatrale a tema storico/archeologico, “L’ultimo sole di Pompei”.

Per le classi terze, il viaggio di istruzione di quest’anno, programmato per maggio, si allinea ad un progetto interdisciplinare d’istituto veramente entusiasmante, che coinvolgerà alunni di tutte le classi: si tratta del musical “Romeo and Juliet”, che verrà interpretato completamente in inglese.

Per questo, la meta scelta per la gita di terza media è VERONA, cosicché i ragazzi possano ripercorrere i luoghi in cui William Shakespeare, nel Cinquecento, collocò la tragica storia d’amore dei giovani Montecchi e Capuleti.

Prevista anche una visita immersiva digitale presso lo Shakespeare Interactive Museum.

La terza media di Spagnolo, invece, si recherà a VALENCIA.

Anche la scuola primaria si prepara a delle giornate interessanti dal punto di vista didattico, ma che assicureranno divertimento ed esperienze nuove.

Per le classi seconde, il viaggio di istruzione previsto è allo zoo di FASANO.

Le classi terze saranno ad ALTAMURA, al “boscosauro”.

Le classi quarte ed alcune quinte, a BARI, visiteranno il Planetario e l’orto botanico.

Altre quinte, infine, saranno a NAPOLI, dove parteciperanno alle entusiasmanti attività della Città della Scienza”.

Ecco alcune foto della partenza.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)