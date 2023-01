Montescaglioso: al via il progetto “Cime di Rapa 4.0” per l’inserimento lavorativo di 14 persone nel settore agricolo e ristorativo! Ecco i dettagli

Scrive il primo cittadino di Montescaglioso, Vincenzo Zito:

“Si è conclusa ieri la prima fase di formazione pratica professionale per il progetto “Cime di Rapa 4.0” presso la Scuola di Cucina Ulisse a Lecce.

“Cime di Rapa 4.0” è un progetto sociale e ristorativo finanziato da Fondazione per il Sud ed EnelCuore che unisce cultura gastronomica, tutela della biodiversità ed etica del lavoro.

I protagonisti sono giovani e adulti bisognosi che trovano in “Cime di Rapa 4.0” un progetto di riscatto, un luogo sano e sicuro dove poter costruire un futuro fatto di maggiori certezze.

Il percorso di 600 ore di qualifica professionale “Tecnico della Cucina” porterà all’apertura di due nuovi urban food a Napoli e a Matera, consentendo l’inserimento lavorativo di 14 persone nel settore agricolo e ristorativo.

Il progetto, che vede Montescaglioso protagonista come sede per lo svolgimento della parte teorica del corso di formazione professionale al quale partecipano anche alcuni nostri ragazzi, rappresenta per essi un’opportunità concreta di costruire il proprio futuro.

Un plauso all’Assessore Francesca Fortunato per il fattivo contributo all’intera iniziativa”.

