Matera: “finalmente dopo molti anni e tante tribolazioni, al via i lavori di riqualificazione di Piazza della Visitazione”. Ecco il commento di questo partito politico

“Finalmente dopo molti anni e tante tribolazioni, mercoledì 1 Febbraio partiranno i lavori di riqualificazione di Piazza della Visitazione”.

Così commenta Movimento 5 stelle Matera all’annuncio del sindaco Bennardi e aggiunge:

“Un intervento epocale che andrà a modificare e migliorare una zona nevralgica della città.

Come annunciato dal sindaco Bennardi ‘ll Parco intergenerazionale di piazza della Visitazione fa parte del programma Iti (Interventi territoriali integrati), e con un investimento di 10,9 milioni trasformerà questo spazio in un luogo al servizio dei cittadini del centro storico e dei viaggiatori, all’insegna della socialità all’area aperta, della convivialità, dello sport, della sostenibilità.”

Un percorso lungo decenni che ha visto avvicendarsi diverse amministrazioni e diverse idee progettuali, che ha anche rischiato di non vedere la luce a causa delle indagini condotte sul modo in cui, all’epoca, furono appaltati i lavori.

L’amministrazione Bennardi, sin dal suo insediamento, è intervenuta per scongiurare qualsiasi dubbio sulla trasparenza e affidabilità delle procedure di gara, sospendendo l’iter avviato dall’allora Dirigente alle Opere Pubbliche, in convenzione con la SUA Provinciale e modificando il capitolato, per ciò che era consentito, al fine di allargare la platea dei partecipanti e il perimetro entro cui apportare miglioramenti progettuali in fase esecutiva.

Questo intervento, dimostratosi poi provvidenziale – dato che quell’appalto è finito al centro di un complesso filone di indagini della Procura dal titolo emblematico: “allattamento”, tese a scoprire l’esistenza di presunti accordi per la spartizione di incarichi e lavori. – ha consentito di rendere immune il progetto esecutivo di Piazza della Visitazione, da vizi e storture oggetto di ulteriori approfondimenti dei Magistrati, impedendo uno stallo che avrebbe certamente condotto alla perdita definitiva del finanziamento.

Oltre al sindaco vogliamo anche ringraziare gli assessori che hanno lavorato senza sosta per arrivare a questo importante risultato, Graziella Corti, Raffaele Tantone, Sante Lomurno, Michelangelo Ferrara e tutto l’ufficio Lavori Pubblici del Comune di Matera”.

