Matera: questa scuola è pronta ad accogliere nuovi studenti! Confronto aperto con gli insegnanti, ecco i dettagli

Gli uffici di segreteria dell’Istituto Tecnico Statale Commerciale e Geometra “Olivetti” saranno disponibili per le operazioni di iscrizione degli studenti al prossimo anno scolastico anche nei giorni di Sabato 23 e Domenica 24 Gennaio, nella sede di Via Moro N. 28.

Sabato pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00;

Domenica mattina dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e nel pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

La scelta per la scuola secondaria di secondo grado è un impegno carico di responsabilità in quanto è il momento in cui si decide il percorso formativo di ragazze e ragazzi.

Lo sanno bene le famiglie che, insieme ai figli, in questi giorni devono provvedere alle iscrizioni.

Non a caso, la Commissione orientamento dell’Itcg Loperfido-Olivetti ha predisposto in queste settimane una intensa pianificazione di attività per agevolare e sostenere l’azione di orientamento educativo-formativo, che ha previsto giornate di confronto online con insegnanti e tecnici e anche in presenza nell’Istituto per fornire le dovute informazioni sugli indirizzi di studio e far visitare la scuola.

Per qualsiasi notizia o comunicazione è possibile:

chiamare telefonicamente al numero 0835/332372 (anche whatsapp) oppure al 320/6807337 (anche whatsapp),

consultare il sito della scuola (www.loperfido-olivetti.edu.it),

la pagina Social dell’Istituto,

inviare e-mail a mttd06000b@istruzione.it o anche: m.cuccarese@loperfido-olivetti.edu.it.

