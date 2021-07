Matera: pronto a ripartire lo “scuolabus” speciale per andare a scuola senza inquinare! Ecco i dettagli

Dall’anno scolastico 2020/2021 il Comitato Territoriale UISP (Unione Italiana Sport Per Tutti) di Matera APS, in collaborazione con Comune di Matera, ha presentato il “Pedibus”, servizio finalizzato a proporre una forma alternativa di accompagnamento a scuola degli alunni delle scuole primarie.

Il Pedibus permette ai bambini di raggiungere a piedi la propria scuola, grazie alla presenza degli operatori della UISP ed, eventualmente, da genitori volontari.

Il servizio, sperimentato negli anni scorsi, è stato fortemente sostenuto dal Comune di Matera, coinvolgendo gli alunni della primaria dei comprensivi materani, in particolare gli allievi delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria.

Il Pedibus, oltre a garantire un trasporto sicuro e autonomo grazie ad un’esperienza di mobilità sostenibile e migliorativa della qualità della vita, permette di educare i più piccoli alla mobilità sostenibile e a stili di vita più sani.

Il Comitato Uisp di Matera, d’intesa con il Comune, ha dunque coinvolto anche le classe prime e seconde della scuola primaria, motivo per cui, da Maggio ha avuto inizio un mese sperimentale, in maniera tale da rendere il Pedibus operativo a tutte le classi per il prossimo anno scolastico:

“Abbiamo contattato l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Matera, Giuseppe Sarli, il quale ha rilasciato le seguenti parole.

Assessore, un bilancio di questa Pedibus 2021?

‘Il bilancio è sicuramente molto positivo, abbiamo strutturato il servizio in tutti gli Istituti Comprensivi cittadini, allestito la segnaletica, dotato tutti i partecipanti di gilet personalizzati, creato rapporti di fiducia tra le famiglie coinvolte e il personale che coordina il servizio e soprattutto abbiamo aperto un tema importante di sostenibilità ambientale che coinvolge grandi e piccini.

Un importante risultato è stato sicuramente quello di aver allargato il servizio ai bimbi delle prime classi della scuola primaria e non solo ai bambini dalla terza classe alla quinta‘.

Da settembre il Pedibus riparte. Come avete progettato la ripartenza del servizio?

‘Il servizio riconfermerà la sua organizzazione con qualche innovazione.

Il primo aspetto che intendiamo potenziare, in collaborazione con la UISP, è quello della sensibilizzazione delle famiglie attraverso le scuole, chiedendo alle scuole di inserire il servizio nel piano formativo da sottoporre ad inizio anno ai genitori, in modo che diventi strutturale anche all’interno dell’offerta formativa scolastica‘.

Quali sono gli obiettivi futuri? Sarà possibile incrementare il numero dei partecipanti?

‘L’obiettivo primario è sicuramente quello di incrementare i partecipanti, come già detto, cercando anche di incoraggiare le famiglie dei bambini più piccoli a partecipare, poi si spera di coinvolgere sempre di più nel servizio, come supporto operativo, i nonni e i genitori stessi, affinché l’eredità del Pedibus passi nelle famiglie, a livello culturale, in modo più profondo'”.

Il Comitato Territoriale Uisp di Matera desidera ringraziare la Dott.ssa Mariella Stella per il prezioso supporto e per la collaborazione.a

