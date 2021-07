Basilicata, terribile incidente! Vigili del Fuoco, 118, Carabinieri e Anas sul posto. Le foto

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, con il personale dei distaccamenti di Melfi e Palazzo San Gervasio, in data odierna alle ore 09.40 circa, sono intervenuti per incidente stradale sulla S.S. 655 Bradanica al Km 69+400 nel comune di Venosa (PZ) direzione Matera.

I Vigili del fuoco arrivati sul posto, hanno trovato due autovetture coinvolte in uno scontro frontale, una Opel Astra ed una Fiat Stilo.

Il conducente della Stilo è deceduto e gli occupanti dell’Opel un uomo ed una donna, entrambi feriti sono stati trasportati in ospedale, il recupero dell’Opel Astra è stato effettuato con l’autogrù proveniente da Potenza.

Durante le operazioni di soccorso i VV.F. hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati per evitare l’insorgere di incendi, sono intervenuti con due autopompe, due fuoristrada ed un’autogrù per un totale di dodici unità.

La circolazione stradale resterà chiusa per i tempi strettamente necessari all’espletamento delle operazioni di soccorso.

Sul posto anche Carabinieri, 118 ed Anas.

