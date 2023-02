Matera pronta ad accogliere Piero Pelù, Jimmy Sax e Checco Zalone! I dettagli

DOGMA 95 annuncia le prime date ufficiali della programmazione live a Matera.

Apre la stagione Checco Zalone con lo spettacolo più acclamato in Italia, Amore+IVA.

Dichiara Angelo Calculli, condirettore artistico:

“Un personale ringraziamento va a Nicoló Presta e alla società Arcobaleno Tre per aver accettato di concederci non una, bensì due date extra tour nella città di Matera per il 22 e il 23 Giugno.

Ad aprire l’Oversound Matera Music Festival sarà Jimmy Sax il 30 giugno e a seguire Piero Pelù che ha già annunciato la sua prima data di apertura del tour con i Bandidos proprio il 7 luglio nella città dei Sassi.

L’Amministrazione Comunale ci ha affiancati nel rendere possibile la realizzazione della rassegna, pertanto ringraziamo il Sindaco Bennardi, il Capo di Gabinetto Gianfranco Lopez, l’Assessore alla Cultura Tiziana D’Oppido e la dott.ssa Giulia Mancino, unitamente a tutti i componenti della conferenza di servizi.

Resta l’amaro in bocca per aver dovuto rinunciare ad alcuni artisti e ad alcune date stante la necessità di mediare una ‘inutile’ competizione insorta con player di settore torinesi.

Abbiamo ritenuto rinunciare a tenere eventi in un sito, La Cava del Sole, che ad oggi non ha i requisiti necessari a poter operare nè a poter mettere in vendita biglietti senza evitare di incorrere in azioni quantomeno in violazione dei diritti dei consumatori.”

Presto saranno in vendita i biglietti e ultimata la pubblicazione di tutti gli artisti che parteciperanno al Festival.

Le date successive saranno annunciate nei prossimi giorni poichè la programmazione ha dovuto subire modifiche in corso d’opera per ragioni amministrative e burocratiche che si spera siano finalmente superate.a

