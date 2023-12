Matera pronta ad accogliere gli Stati generali del tennis e del padel, avvenimento unico e raro per tutta la regione! Ecco la soluzione pensata per non intralciare la circolazione

A Matera in occasione della tre giorni dedicata agli Stati generali del tennis e del padel, prevista per il prossimo weekend, dal 15 al 17 dicembre, presso il Circolo tennis di via delle Nazioni Unite, l’assessore allo Sport Antonio Materdomini rende noto che per gli ospiti sarà a disposizione il parcheggio pubblico di via Saragat, a poche decine di metri dal luogo dell’evento.

Spiega Materdomini:

“Vista la grande partecipazione che si prevede alle iniziative in programma, gli ospiti potranno usufruire dell’ampio parcheggio soprastante in via Saragat, per non intralciare la circolazione e la sosta su via delle Nazioni Unite solitamente molto trafficata“.