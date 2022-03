Matera: primo congresso per il nuovo partito fondato da Carlo Calenda! Ecco i dettagli

Sabato 26 Marzo 2022, dalle ore 15:30, presso la Casa per Ferie S. Anna, si terrà il primo Congresso Cittadino di Azione per la città di Matera.

Fa sapere il partito politico “guidato da Carlo Calenda e caratterizzato da un orientamento progressista, social-liberale ed europeista di confermare con questi appuntamenti, dopo i congressi provinciali di Matera e Potenza, la volontà di radicarsi sul territorio lucano.

Già prima della celebrazione del Congresso il neonato partito ha promosso importanti iniziative sul territorio, fra cui la recente petizione per rendere la biblioteca Tommaso Stigliani di responsabilità diretta del Ministero della Cultura.

Il successo dell’iniziativa ha dato rilievo nazionale alla questione, avendo l’onorevole di Azione Nunzio Angiola presentato sul tema un’interrogazione parlamentare a risposta scritta al Ministro della Cultura”.

Afferma il coordinatore cittadino Giuseppe Gravela:

“Abbiamo ritenuto utile organizzare il nostro primo congresso cittadino in forma ristretta, in modo tale da garantire la massima partecipazione e libertà di espressione a tutti i nostri iscritti, per la maggior parte persone poco avvezze al palcoscenico della politica: professionisti, imprenditori, artigiani, commercianti, funzionari pubblici, studenti e soprattutto persone che hanno deciso di dedicare una parte importante del proprio tempo alla nostra comunità.

Sarà un vero momento di riflessione e discussione sulle proposte di soluzioni alle molteplici problematiche che riguardano il territorio materano, ma sarà anche focalizzato sulla nuova organizzazione che un partito giovane come Azione sta efficacemente attuando sul territorio regionale.

Ho deciso di candidarmi Segretario perché ritengo giusto continuare a mettermi a disposizione per il partito fondato da Carlo Calenda, l’unico sul panorama nazionale che propone una politica di serietà ed integrità, che ha l’onestà di dire ciò che si pensa e di proporre ciò che realmente è realizzabile, un modo di fare politica che alla convenienza antepone la convinzione, la coerenza e la trasparenza.

La lista del direttivo cittadino con la quale mi candido a guidare da Segretario è composta da un venticinque persone eccezionali e porta il nome del gruppo che ho coordinato fino ad oggi, semplicemente e convintamente MATERA IN AZIONE”.

Il programma delle attività congressuali prevede:

Saluti da parte del coordinatore cittadino Giuseppe GRAVELA

Saluti del Segretario Regionale Donato PESSOLANO

Saluti del Segretario Provinciale Silvio MOSTACCI

Nomina del Presidente e del Segretario Verbalizzante

Apertura dei lavori

Intervento del candidato segretario cittadino Giuseppe GRAVELA

Intervento dei candidati al Consiglio Direttivo Cittadino

Intervento degli iscritti

Apertura del Dibattito

Lettura mozione ed elezione del Segretario e del Consiglio Direttivo Cittadino

“Azione.

Così Silvio Mostacci, neo-eletto segretario provinciale:

“Cittadino di Azione in Basilicata come in Italia, ha il dovere di non fermarsi ad osservare i problemi del nostro territorio, bensì di utilizzare le proprie forze e competenze per proporre alle istituzioni e alla cittadinanza soluzioni concrete e realizzabili, idee nuove in grado di far emergere il nostro territorio dal pantano in cui è immerso da troppo tempo.

Parlare non basta, è necessario che le parole che pronunciamo abbiamo valore e significato.

Se non sapremo fare questo, non meriteremo la fiducia dei cittadini”.

