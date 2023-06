Matera: presentato il programma dei festeggiamenti in onore di Maria SS. della Bruna! I dettagli

Il Presidente dell’Associazione Maria SS. della Bruna, dott. Bruno Caiella, unitamente al delegato arcivescovile don Francesco Di Marzio e al Comitato Esecutivo, comunicano che oggi, Lunedì 19 Giugno 2023, nel Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile di Matera, alle ore 11.30 è stata convocata la conferenza stampa di presentazione del programma dei festeggiamenti in onore di Maria SS. della Bruna.

Dal ciclo di appuntamenti “Storie di Donne” al Fantabruna, dal progetto “La luminosa vita di Maria nel cuore antico di Matera” al concerto-evento “Music for the Picture” dell’Orchestra Sinfonica di Matera, fino allo spettacolo dei “Tableaux Vivants da Caravaggio”, sono tanti gli eventi ludici e culturali che accompagneranno la 634° edizione dei festeggiamenti.

Ecco nel dettaglio:

DAL 15 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2023

“Arte in vetrina” Esposizione, nelle vetrine dei negozi, di tele realizzate dalla pittrice VITA MALVASO, ispirate ai momenti salienti della Festa della Bruna organizzato da Associazione Libero Teatro

VENERDÌ 16 GIUGNO 2023

PIAZZETTA DEL CARRO TRIONFALE (RIONE PICCIANELLO)

ORE 16.30

“Il nostro carro della Bruna”

Presentazione della miniatura del carro trionfale realizzata dagli alunni del servizio di assistenza personalizzata, gestito dalla Coop. Auxilium, quale parte integrante del laboratorio di arte-terapia organizzato da Coop. Soc. “Auxilium” promosso da Associazione Maria SS. della Bruna

MARTEDÌ 20 GIUGNO

SOLENNITÀ DI SAN GIOVANNI DA MATERA, PROTETTORE DELL’ARCIDIOCESI DI MATERA – IRSINA

BASILICA CATTEDRALE

ORE 18.30

Recita Santo Rosario

ORE 19.00

Celebrazione Santa Messa presieduta da don Nino Martino parroco della parrocchia Sant’Agnese

ORE 20.00

Peregrinatio della Sacra immagine di Maria SS. della Bruna dalla Basilica Cattedrale alla Chiesa di Sant’Agnese

Percorso in auto:

piazza Duomo, via Duomo, piazza Sedile, via San Francesco d’Assisi, via Rocco Scotellaro, via Lucana, via Cappuccini

ORE 20.30

Accoglienza della Sacra Immagine all’incrocio tra via Cappuccini e via Casalnuovo,

a seguire:

processione, accoglienza in Chiesa e momento di preghiera Inizio della processione a piedi, da via Cappuccini: via Cappuccini, via Guida, via Bonacchi, piazza Sant’Agnese

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO

PARROCCHIA SANT’AGNESE

ORE 08.30

Celebrazione Santa Messa

ORE 19.00

Celebrazione Santa Messa presieduta da don Angelo Gallitelli, parroco della Cattedrale

ORE 21.00

Veglia Mariana presieduta da don Domenico Giacovelli, Rettore del Santuario Diocesano di Maria SS. Mater Domini in Laterza

SALA CONFERENZE DELL’OPEN SPACE APT BASILICATA PIAZZA VITTORIO VENETO

ORE 10.30

“Il cantiere del carro trionfale della Madonna della Bruna – edizione 2023” Presentazione dell’opuscolo descrittivo del carro trionfale 2023. Inaugurazione della mostra con scatti fotografici di Enzo Ribatti

GIOVEDÌ 22 GIUGNO

PARROCCHIA SANT’AGNESE

ORE 08.30

Celebrazione Santa Messa

ORE 19.00

Celebrazione Santa Messa presieduta da don Francesco Di Marzio, delegato arcivescovile dell’Associazione Maria SS. della Bruna

ORE 20.00

Processione fino a piazza delle Costellazioni e rientro della Sacra Immagine in Cattedrale

Processione a piedi:

piazza Sant’Agnese, via Bonacchi, via Guida, via Frangione (incrocio con via Guida a sinistra), via Farina, via Ricciardi, via dei Pesci, piazza delle Costellazioni

Inizio percorso in macchina:

piazza delle Costellazioni, via dei Pesci, via del Toro, via dell’Ariete, via Montescaglioso, via Lucana, via Rocco Scotellaro, via del Corso, via delle Beccherie, salita Duomo, piazza Duomo

SOLENNE NOVENARIO 23 GIUGNO – 1 LUGLIO

Animazione liturgica della Novena: a cura della Polifonica “Cantori Materani”

VENERDÌ 23 GIUGNO

PIAZZA SAN FRANCESCO D’ASSISI

ORE 17.00

Giro per le vie cittadine del Concerto Bandistico “Città di Matera”

ORE 18.00

Recita Santo Rosario

ORE 18.30

Celebrazione Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo

Parrocchie: San Giuseppe Artigiano, Cattedrale

Gruppi e movimenti: Associazione Maria SS. della Bruna, Confraternita I Pastori della Bruna, Associazione Cavalieri di Maria SS. della Bruna, Angeli del Carro, Staff Auriga, Unitalsi.

Al termine della celebrazione Atto di Affidamento alla Madonna della Bruna

dell’Associazione Maria SS. della Bruna, della Confraternita I Pastori della Bruna, dell’Associazione Cavalieri di Maria SS. della Bruna, degli Angeli del Carro, Staff Auriga

ORE 19.30

Processione, da Piazza San Francesco d’Assisi in Basilica Cattedrale,

con la Sacra Immagine di Maria SS. della Bruna, presieduta da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, accompagnata dal Capitolo Cattedrale e dal Concerto Bandistico “Città di Matera”

Intronizzazione della Sacra Immagine di Maria SS. della Bruna nella Basilica Cattedrale

PIAZZETTA DEL CARRO TRIONFALE (RIONE PICCIANELLO)

ORE 21.00

Spettacolo Illuminotecnico organizzato da Lightning designer Carlo Iuorno

ORE 21.30

Benedizione del Carro Trionfale

realizzato dalle artiste

Elena Mirimao, Annalisa Di Gioia, Laura d’Ercole e Luigina Bonamassa impartita da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo

A seguire, momento musicale dedicato alla Vergine Maria, dal titolo “Maria InCanto. L’anima mia magnifica il Signore” presentato dalla corale polifonica “Totus Tuus”

diretto da Cettina Urga

ORE 22.30

Spettacolo pirotecnico della ditta Pirotecnica Colangelo Fireworks Avigliano (PZ)

DAL 24 GIUGNO AL 1° LUGLIO

PIAZZETTA DEL CARRO TRIONFALE (RIONE PICCIANELLO) ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DEL CARRO TRIONFALE

Mattina ore 9.30 – 12.30; Pomeriggio ore 17.30 – 22.00

ORE 20.00

“Storia di Donne”

Otto giorni dedicati all’ascolto di storie, al dialogo aperto con ospiti illustri e al confronto sui temi dell’uguaglianza e della parità di genere promosso da Associazione Maria SS. della Bruna in collaborazione con Cloè Estetica-SPA-Pilates

SABATO 24 GIUGNO

RESIDENZA MONSIGNOR BRANCACCIO

SERRA RIFUSA – MATERA

ORE 10.00

Accoglienza della Sacra Immagine di Gesù Bambino e momento di preghiera

BASILICA CATTEDRALE

ORE 18.30

Recita Santo Rosario

ORE 19.00

Celebrazione Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo Predicatore: don Nicola Urgo, Vicario Generale della diocesi di Tricarico Parrocchie: Santi Pietro e Paolo al Sasso Caveoso

Rettorie: Santa Lucia e Santa Chiara

Gruppi e movimenti:Associazione “Figli in Cielo”, Associazione dell’Adorazione Perpetua in Santa Lucia alla Fontana, Cammino Neocatecumenale, Milizia dell’Immacolata di San Massimiliano Kolbe, Movimento dei Focolari

ORE 22.15

Buonanotte a Maria

PIAZZETTA DEL CARRO TRIONFALE (RIONE PICCIANELLO)

ORE 20.00

“Storia di donne”

Dialogo con Pegah Moshir Pour, consulente e attivista dei diritti umani e digitali

promosso da Associazione Maria SS. della Bruna in collaborazione con

Cloè Estetica-SPA- Pilates

PIAZZA SAN FRANCESCO D’ASSISI

ORE 21.00

Musical “Me l’aspettavo”

Spettacolo ispirato alla vita del Beato P. Pino Puglisi, in occasione del suo 30° anniversario del martirio organizzato dalle comunità parrocchiali di Maria SS. Addolorata e di S. Giacomo in collaborazione con Associazione Maria SS. della Bruna

DOMENICA 25 GIUGNO

BASILICA CATTEDRALE

ORE 18.30

Recita Santo Rosario

ORE 19.00

Celebrazione Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo

Predicatore: don Nicola Urgo, Vicario Generale della diocesi di Tricarico.

Parrocchie: Maria SS. Addolorata.

Gruppi e movimenti: Centro di Aiuto alla Vita, Centro Sportivo Italiano, CISOM Matera, Comunione e Liberazione, Gruppo Volontariato Vincenziane, Protezione Civile, Scout Agesci Matera, Anspi, Movimento Cattolico Lavoratori, Aiart Associazione Italiana Ascoltatori Radio e Televisione

ORE 22.15

Buonanotte a Maria

PIAZZETTA DEL CARRO TRIONFALE (RIONE PICCIANELLO)

ORE 20.00

“Storia di donne”

Doppiamente invisibili: unicità delle donne nell’universo Asperger” Dialogo con Chiara Mangione e Mariangela Bruno, rispettivamente collaboratrice e coordinatrice di “Imparola Centro Riabilitativo”

promosso da Associazione Maria SS. della Bruna

in collaborazione con Cloè Estetica-SPA-Pilates

LUNEDÌ 26 GIUGNO

CASA CIRCONDARIALE DI MATERA

ORE 9.00

Accoglienza della Sacra Immagine di Gesù Bambino e momento di preghiera

BASILICA CATTEDRALE

ORE 18.30

Recita Santo Rosario

ORE 19.00

Celebrazione Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo Predicatore: don Nicola Urgo, vicario generale della Diocesi di Tricarico

Parrocchie: San Pio X, Immacolata, San Vincenzo de’ Paoli, Sant’Antonio da Padova

Santuario: San Francesco da Paola.

Gruppi e movimenti:

Arciconfraternita di San Francesco da Paola, Terzo Ordine dei Minimi, Movimento di Spiritualità Vedovile Speranza e Vita, Rinnovamento nello Spirito

ORE 22.15

Buonanotte a Maria

PIAZZETTA DEL CARRO TRIONFALE (RIONE PICCIANELLO)

ORE 20.00

“Storia di donne” Conferenza per conoscere e sconfiggere le malattie alimentari

organizzato da Associazione Maria SS. della Bruna

in collaborazione con Cloè Estetica-SPA-Pilates

MARTEDÌ 27 GIUGNO

GIORNATA EUCARISTICA

BASILICA CATTEDRALE

ORE 9.00

Celebrazione Eucaristica presieduta da don Angelo Gallitelli, parroco della Cattedrale,

presso l’Altare della Madonna della Bruna, ed esposizione eucaristica presso la Cappella del Santissimo

Adorazione personale dalle 9.30 alle 19.00

ORE 19.00

Adorazione comunitaria presieduta da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo

ORE 22.15

Buonanotte a Maria

PIAZZETTA DEL CARRO TRIONFALE (RIONE PICCIANELLO)

ORE 20.00

“Storia di donne”

“La cura: sostantivo femminile plurale”. Testimonianza di alcune donne disabili che racconteranno le loro problematiche della vita quotidiana

promosso da Associazione Maria SS. della Bruna in collaborazione con

Cloè Estetica-SPA-Pilates

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO

RESIDENZA VILLA ANNA LOCALITÀ SAN FRANCESCO – MATERA

ORE 10.00

Accoglienza della Sacra Immagine di Gesù Bambino e momento di preghiera

BASILICA CATTEDRALE

ORE 18.30

Recita Santo Rosario

ORE 19.00

Celebrazione Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Angelo Raffaelle Pansetta, Arcivescovo di Crotone-Santa Severina Parrocchie: Cristo Re, San Giacomo, Sant’Agnese, Santa Famiglia

Santuario: Santa Maria della Palomba.

Gruppi e movimenti: Apostolato della Preghiera, Associazione “Amici della Grotta di Lourdes”, Ordine Secolare Carmelitano, Ordine Francescano Secolare, Gruppo di Preghiera Guardie d’Onore al Sacro Cuore di Gesù, Comunità terapeutica “ Casa dei Giovani”

ORE 22.15

Buonanotte a Maria

PIAZZETTA DEL CARRO TRIONFALE (RIONE PICCIANELLO)

ORE 20.00

“Storia di donne”

“Ti lascio andare: come uscire dalla dipendenza affettiva”. Incontro con Federica Cavicchini, dott.ssa in Psicologia, e Stefania Albanese, psicologa e psicoterapeuta clinica, del centro “Spazio Persona”

promosso da Associazione Maria SS. della Bruna in collaborazione con Cloè Estetica-SPA-Pilates

GIOVEDÌ 29 GIUGNO

CENTRO GERIATRICO MATERA VIA ENZO FERRARI

(Z.I. LA MARTELLA)

ORE 10:00

Accoglienza della Sacra immagine di Gesù Bambino e momento di preghiera

PIAZZA GIOVANNI XXIII CHIESA SAN PIO X

ORE 17.00

Raduno dei Cavalieri di Maria SS. della Bruna

BASILICA CATTEDRALE

ORE 18.30

Recita Santo Rosario

ORE 19.00

Celebrazione Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Angelo Raffaele Pansetta, Arcivescovo di Crotone-Santa Severina Parrocchie: Maria Madre della Chiesa, San Rocco, Maria SS. Annunziata in Picciano.

Gruppi e movimenti: Azione Cattolica, Caritas, Gruppi di Preghiera San Pio da Pietrelcina, Terre di Luce, Confraternita di Gesù Flagellato e Maria SS. Annunziata, Residenza Monsignor Brancaccio

ORE 22.15

Buonanotte a Maria

ORE 19.30

Sfilata dei Cavalieri di Maria SS. della Bruna

Percorso:

Piazza Giovanni XXIII, via Parini, via Manzoni, via Nazionale, via Annunziatella, via XX Settembre, via Lucana, via Roma, via XX Settembre, via Annunziatella, via Nazionale, via Manzoni, via Parini, piazza Giovanni XXIII

PIAZZETTA DEL CARRO TRIONFALE (RIONE PICCIANELLO)

ORE 19.00

“Storia di donne”

Incontro con donne aderenti all’associazione “Komen Italia”, in prima linea nella lotta ai tumori al seno promosso da Associazione Maria SS. della Bruna in collaborazione con Cloè Estetica-SPA-Pilates

PIAZZA VITTORIO VENETO

ORE 21.00

Accensione delle luminarie

Spettacolo di luci a ritmo di musica, della premiata ditta “Blasi Group” Grottolella (AV)

In occasione dell’accensione delle luminarie, la “Miky&RoArtevents” propone,

per le vie del centro storico, una suggestiva parata di artisti e trampolieri luminosi

ORE 21.30

Cassa armonica

Concerto musicale dell’Istituto comprensivo “G. Minozzi – N. Festa” diretto dal prof. Raffaele Esposto organizzato da Istituto Comprensivo “G. Minozzi – N. Festa”

Le luminarie del centro storico saranno accese quotidianamente dalle ore 21.00 alle ore 00.30

dal 29 Giugno al 10 Luglio

VENERDÌ 30 GIUGNO

OSPEDALE MADONNA DELLE GRAZIE

ORE 10.00

Accoglienza della Sacra Immagine di Gesù Bambino e momento di preghiera

BASILICA CATTEDRALE

ORE 18.30

Recita Santo Rosario

ORE 19.00

Celebrazione Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Angelo Raffaele Pansetta, Arcivescovo di Crotone-Santa Severina Parrocchie: Maria SS. Annunziata in Piccianello, Sant’Agostino, San Giovanni da Matera, San Paolo Apostolo.

Gruppi e movimenti: Movimento Famiglia e Vita, Serra Club, Croce Rossa, GRIS Gruppo Ricerca e Informazione Socio-religiosa, Pietre Vive

ORE 22.15

Buonanotte a Maria

SALA CONFERENZE DELL’ OPENSPACE APT BASILICATA

PIAZZA VITTORIO VENETO

ORE 18.00 – 21.00

“La Congiura dei Baroni”

Conferenza e racconto storico

A seguire:

manifestazione con figuranti in costume d’epoca ed esibizione

di tamburellisti e sbandieratori organizzato da ATI WELCOME BASILICATA e Comune di Miglionico in collaborazione con

Associazione Maria SS. della Bruna

PIAZZETTA DEL CARRO TRIONFALE (RIONE PICCIANELLO)

ORE 20.00

“Storia di donne”

Incontro con aderenti all’associazione “Soroptimist International”, sulla tutela dei diritti delle donne promosso da Associazione Maria SS. della Bruna in collaborazione con Cloè Estetica-SPA-Pilates

SABATO 1 LUGLIO

“GIORNO DELLA CITTÀ” 1

ORE 8.30 – 20.00

Giro per le vie cittadine del “Gran Concerto Bandistico Città di Rutigliano” (BA)

PIAZZA GIOVANNI XXIII CHIESA SAN PIO X

ORE 8.30

Raduno dei Cavalieri di Maria SS. della Bruna

PIAZZA SAN FRANCESCO D’ASSISI

ORE 8.45

Corteo da piazza San Francesco d’Assisi fino alla Casa Municipale

ORE 9.30

Incontro del Comitato Esecutivo dell’Associazione Maria SS. della Bruna con le Autorità Civili e Militari e con i Sindaci dei Comuni dell’Arcidiocesi di Matera – Irsina

ORE 9.45

Corteo del Comitato e delle Autorità dalla Casa Municipale a piazza Vittorio Veneto, seguiti da un drappello di Cavalieri

Onore ai Caduti con deposizione della Corona di alloro del Presidente dell’Associazione Maria SS. della Bruna, del Sindaco e del Presidente della Provincia

ORE 10.30

Corteo del Comitato Esecutivo e delle Autorità da piazza Vittorio Veneto a piazza Duomo

ORE 10.30

Sfilata dei Cavalieri di Maria SS. della Bruna da piazza Giovanni XXIII a piazza Sedile con il seguente percorso:

via Parini, via Alessandro Manzoni,

via Nazionale, via Annunziatella,

via XX Settembre, via Lucana,

via Domenico Ridola,

via San Francesco d’Assisi,

sosta in piazza Sedile (sede Associazione Cavalieri di Maria SS. della Bruna)

BASILICA CATTEDRALE

ORE 11.00

Incontro del Comitato Esecutivo dell’Associazione Maria SS. della Bruna e delle Autorità civili e militari con

S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo Offerta floreale alla Santa Patrona dell’Arcidiocesi di Matera – Irsina da parte del Sindaco di Matera

ORE 12.30

Corteo del Comitato Esecutivo e delle Autorità da piazza Duomo alla Casa Municipale

ORE 12.45

Sfilata dei Cavalieri di Maria SS. della Bruna da piazza Sedile a piazza Giovanni XXIII con il seguente percorso:

piazza Sedile, via San Francesco d’Assisi, via del Corso, piazza Vittorio Veneto, via XX Settembre, via Annunziatella, via Nazionale, via Manzoni, via Parini, piazza Giovanni XXIII

CASA MUNICIPALE PIAZZALE ANTISTANTE

ORE 13.15

Spettacolo pirotecnico (batterie) della ditta Pirotecnica Colangelo Fireworks Avigliano (PZ)

PIAZZA SAN FRANCESCO D’ASSISI

ORE 18.15

Giornata delle Famiglie2

Accoglienza della Sacra Immagine di Gesù Bambino con i bambini accompagnati dalle famiglie,

momento di preghiera e corteo festante verso la Basilica Cattedrale

BASILICA CATTEDRALE

ORE 18.15

Recita Santo Rosario

ORE 19.00

Celebrazione Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, animata dal coro di voci bianche

Parrocchie: Cattedrale, San Giovanni Battista.

Gruppi e Movimenti: Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Ente Nazionale Sordomuti

Atto di affidamento delle famiglie alla Madonna della Bruna

La Cattedrale resta aperta tutta la notte

PIAZZETTA DEL CARRO TRIONFALE (RIONE PICCIANELLO)

ORE 20.00

“Storia di donne”

Presentazione del libro “Femminucce – donne che cambiano le regole” di Federica Fabrizio “Federippi”

promosso da Associazione Maria SS. della Bruna in collaborazione con

Cloè Estetica-SPA-Pilates

PIAZZA VITTORIO VENETO

ORE 20.30 – 24.00

Cassa armonica – Servizio d’Orchestra

“Gran Concerto Bandistico Città di Rutigliano” (BA)

dirige Gaetano Cellamara

FESTA DI MARIA SS.MA DELLA BRUNA

DOMENICA 2 LUGLIO

BASILICA CATTEDRALE

ORE 4.00

Processione dei Pastori dalla Basilica Cattedrale alla Chiesa di San Francesco d’Assisi

PIAZZA SAN FRANCESCO D’ASSISI

ORE 4.30

Celebrazione Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo

animata dal Coro Diocesano di Pastorale Giovanile

Al termine:

Continuazione della Processione dei Pastori, accompagnata dalla bassa musica “Don Bosco” di Montescaglioso (MT), con il seguente percorso: Piazza San Francesco d’Assisi, via Ridola, Sosta di preghiera in vico Case Nuove, via Lucana, Sosta di preghiera presso la stele della Madonnina in via Lucana, via don Minzoni, piazza Matteotti, piazza della Visitazione, via Aldo Moro, Sosta di preghiera tra il Comune e il Tribunale, viale delle Nazioni Unite, viale Santa Caterina da Siena,

viale Europa, via Lazazzera, via Dante, piazza Giovanni XXIII, Sosta di preghiera sul sagrato della Chiesa di S. Pio X, via Petrarca, via Parini, via Lazazzera, via Nazionale, via Istria, via Marconi, via Annunziatella, via XX Settembre con arrivo presso il Santuario di San Francesco da Paola

SANTUARIO DI SAN FRANCESCO DA PAOLA

ORE 9.00

Celebrazione Santa Messa.

ORE 9.00 – 24.00

Servizio Musicale nelle varie fasi della Festa

“Concerto Bandistico Città di Matera”.

ALVINO 1884 HOTEL VIA SAN VITO (RIONE PICCIANELLO)

ORE 8.15

Raduno primo drappello dei Cavalieri.

Partenza per accogliere il Trombettiere, il porta Vessillo e il Vice Generale.

Il drappello da via Marconi raggiungerà il Generale per la rituale vestizione, presso il Palazzo Lanfranchi

ORE 9.15

Raduno secondo drappello dei Cavalieri.

Partenza per accogliere un Trombettiere ed il Vice Generale. Il drappello da via Marconi, proseguirà per piazza Vittorio Veneto, in attesa dell’arrivo del Generale e del primo drappello

ORE 8.30 –19.30

Giro per le vie cittadine del

“Gran Concerto città di Grottole” (MT).

PIAZZETTA PASCOLI VIA DOMENICO RIDOLA

ORE 9.30

Palazzo Lanfranchi Museo d’Arte Medievale e Moderna Incontro del Generale dei Cavalieri di Maria SS. della Bruna con il Comitato Esecutivo dell’Associazione Maria SS. della Bruna e il Presidente dr. Bruno Caiella. Trasferimento in carrozza verso piazza Vittorio Veneto, scortati dal primo drappello di cavalieri

PIAZZA VITTORIO VENETO

ORE 10.00

Il Generale assume il comando dell’intera Cavalcata di Maria SS. della Bruna

ANNIVERSARIO INCORONAZIONE DELLA VERGINE

2 LUGLIO 1843/2023

BASILICA CATTEDRALE

ORE 10.30

Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, concelebrata dal Capitolo Cattedrale e dal Presbiterio Diocesano

ORE 12.00

Trasferimento della Sacra Immagine di Maria SS. della Bruna,

dalla Basilica Cattedrale alla Chiesa di Maria SS. dell’Annunziata

(Rione Piccianello)

CHIESA MARIA SS. DELL’ANNUNZIATA (RIONE PICCIANELLO)

ORE 17.00

Celebrazione Santa Messa

Al termine la Sacra Immagine di Maria SS. della Bruna sarà portata in processione alla Piazzetta del Carro Trionfale e collocata sul trono del manufatto in cartapesta

PIAZZA DUOMO

ORE 18.30

S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo è accompagnato dal Comitato Esecutivo dell’Associazione Maria SS. della Bruna e da alcuni Cavalieri presso la Chiesa di Maria SS. dell’Annunziata (Rione Piccianello)

CHIESA MARIA SS. DELL’ANNUNZIATA (RIONE PICCIANELLO)

ORE 20.00

Solenne Processione di Maria SS. della Bruna sul Carro Trionfale, presieduta da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, partecipata dal Capitolo Cattedrale, dal Clero Cittadino e dalla Cavalcata in costume

Il rito della processione si apre con il seguente ordine:

– Bassa musica “Don Bosco”

– Cavalcata in costume

– Gran Concerto Bandistico “Città di Matera”

– Autorità Civili e Militari

– Comitato Esecutivo

– Clero Cittadino – Carro Trionfale – Fedeli

PIAZZA VITTORIO VENETO

ORE 20.30 – 24.00

Cassa armonica – Servizio d’ Orchestra

“Gran Concerto Bandistico Città di Grottole” (MT)

Direttore d’Orchestra M° Filippo Carretta

PIAZZA DUOMO

ORE 22.00

Rituale dei “Tre Giri” del Carro Trionfale e reposizione della Sacra Immagine di Maria SS. della Bruna nella Cappella di Santa Maria di Costantinopoli

PIAZZA VITTORIO VENETO

DALLE ORE 22.30

Consegna del Carro Trionfale alla popolazione materana per il rituale “strazzo”

CONTRADA MURGIA TIMONE

ORE 23.55

Spettacolo pirotecnico a cura della Pirotecnica Colangelo Fireworks Avigliano (PZ)

OTTAVARIO

3 LUGLIO – 10 LUGLIO

con la partecipazione di alcune comunità parrocchiali della Vicaria Mare dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina

LUNEDÌ 3 LUGLIO

ORE 8.30 – 13.00 17.00 – 20.30

Giro per le vie cittadine del “Concerto Bandistico F. Fenaroli Città di Lanciano” (CH)

SANTUARIO DI SAN FRANCESCO DA PAOLA

ORE 18.00

Processione del Quadro dei Pastori dal Santuario alla Chiesa di San Francesco d’Assisi

BASILICA CATTEDRALE

ORE 18.30

Recita Santo Rosario

ORE 19.00

Celebrazione Santa Messa animata dalle comunità parrocchiali di: Santi Pietro e Paolo, S. Antonio,

S. Giuseppe Lavoratore, Santuario Cristo Re – Madonna del Casale in Pisticci, S. Lucia e Santi Pietro e Paolo in Montescaglioso

PIAZZA VITTORIO VENETO

ORE 20.30 – 24.00

Cassa armonica – Servizio d’Orchestra

“Concerto Bandistico F. Fenaroli Città di Lanciano” (CH)

Direttore d’Orchestra M° Michele Milone

MARTEDÌ 4 LUGLIO

BASILICA CATTEDRALE

ORE 18.30

Recita Santo Rosario

ORE 19.00

Celebrazione Santa Messa presieduta da S. E. R. Mons. Rocco Pennacchio, Arcivescovo Metropolita di Fermo, in occasione del suo 25° anniversario dell’ordinazione presbiterale

La celebrazione sarà animata dalle parrocchie S. Nicola Vescovo (Craco) e Madonna del Carmine (Tinchi)

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO

BASILICA CATTEDRALE

ORE 18.30

Recita Santo Rosario

ORE 19.00

Celebrazione Santa Messa animata dalle comunità parrocchiali di: S. Maria dell’Episcopio, S. Rocco e S. Maria delle Grazie, in Montalbano Jonico

GIOVEDÌ 6 LUGLIO

BASILICA CATTEDRALE

ORE 18.30

Recita Santo Rosario

ORE 19.00

Celebrazione Santa Messa animata dalle comunità parrocchiali di S. Bernardino da Siena, Mater Ecclesiae e SS. Salvatore in Bernalda, e dalla parrocchia S. Leone Magno in Metaponto

PIAZZA SAN FRANCESCO D’ASSISI

ORE 20:00

ESTRAZIONE PREMI LOTTERIA

di Maria SS. della Bruna – 11^edizione.

ORE 21.30

“Music for Picture” (Le più belle colonne sonore) Orchestra Sinfonica di Matera, direttore Saverio Vizziello

in collaborazione con Conservatorio “Duni” Matera

VENERDÌ 7 LUGLIO

BASILICA CATTEDRALE

ORE 18.30

Recita Santo Rosario

ORE 19.00

Celebrazione Santa Messa animata dalle comunità parrocchiali di: S. Giovanni Bosco, Stella Maris e S. Gerardo Maiella, in Marconia.

SABATO 8 LUGLIO

BASILICA CATTEDRALE

ORE 18.30

Recita Santo Rosario

ORE 19.00

Celebrazione Santa Messa presieduta da don Domenico Giacovelli, rettore del Santuario diocesano Mater Domini – Laterza, e dedicata alla vita consacrata.

CORTE EX OSPEDALE SAN ROCCO (PIAZZETTA SAN GIOVANNI)

ORE 21.00

Spettacolo “Tableaux Vivants da Caravaggio”

realizzato da

Compagnia Ludovica Rampelli Teatro organizzato da Fondazione Matera Basilicata 2019 con la partecipazione di alcuni cittadini al laboratorio teatrale intensivo “L’ombra e la grazia. Ricreare quadri per abitare i corpi”

DOMENICA 9 LUGLIO

BASILICA CATTEDRALE

ORE 11.00

Celebrazione Santa Messa presieduta da don Francesco Di Marzio, delegato arcivescovile dell’Associazione Maria SS. della Bruna

ORE 17.00

Giro per le vie cittadine del

Concerto Bandistico “Città di Matera”

ORE 18.00

Recita Santo Rosario

ORE 18.30

Celebrazione Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo

ORE 19.30

Processione della Sacra Immagine di Maria SS. della Bruna per le vie degli antichi rioni sassi, presieduta da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo e partecipata

dal Capitolo Cattedrale, dal Clero Cittadino,

dal Comitato Esecutivo dell’Associazione Maria SS. della Bruna,

dall’Associazione dei Cavalieri,

dalla Confraternita I Pastori della Bruna, dalle Confraternite dell’Arcidiocesi, dall’Associazione Angeli del Carro,

dallo Staff Auriga,

dalle Autorità civili e militari

Percorso:

piazza Duomo, piazza San Francesco d’Assisi, via Ridola, via Bruno Buozzi, piazza San Pietro Caveoso,

via Madonna delle Virtù (Porta Pistola), via Sant’Antonio Abate, via D’Addozio, via Piave, via Tommaso Stigliani, via XX Settembre, piazza Vittorio Veneto (momento di preghiera area antistante Banco di Napoli) via del Corso,

via San Francesco d’Assisi, piazza Sedile, piazza Duomo

“La luminosa vita di Maria nel cuore antico di Matera”. Lungo il percorso della processione saranno collocate

8 installazioni artistiche raffiguranti episodi della vita di Maria, realizzate dagli allievi del liceo artistico “C. Levi” di Matera.

LUNEDÌ 10 LUGLIO

BASILICA CATTEDRALE

ORE 9.00

Celebrazione Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo

e conclusione dei festeggiamenti

Trasferimento della sacra immagine della Madonna della Bruna in forma processionale presso la chiesa di

San Francesco d’Assisi

EVENTI COLLATERALI

DAL 23 MAGGIO FINALE 17 LUGLIO 2023

STRUTTURA SPORTIVA DELLA PARROCCHIA DI SAN GIACOMO

Torneo di calcio a 5 Maria SS. della Bruna, organizzato dal “CSI Centro Sportivo Italiano di Matera”

28° Torneo Amatoriale di calcio a 5 Categoria Open

18° Torneo Amatoriale di calcio a 5 Categorie Giovanili

10° Trofeo F. Iacovone

SABATO 24 GIUGNO

JOGO VILLAGE – SS 7

C/DA SAN GIORGIO MATERA

ORE 17.30

“Festa della Bruna dei bimbi”

11^ edizione organizzata da Soc. Coop. “Il puzzle” di Matera e dedicata a bambini dai 3 ai 6 anni, che ripercorreranno “in piccolo” tutte le fasi della festa del 2 luglio

SABATO 24 GIUGNO

PIAZZA VITTORIO VENETO

Manifestazione sportiva

“Minibasket in Piazza” organizzato dalla “Pielle Matera”

ORE 15.00 – 19.30

Fase finale del torneo internazionale “Minibasket in Piazza”

ORE 20.00

Accensione delle luminarie artistiche

ORE 21.00

Saluto delle Autorità e Premiazione

28 GIUGNO

PIAZZA SAN FRANCESCO D’ASSISI

ORE 21.00

Festa di “Avvenire”

“Sud-Nord: un divario incolmabile?”

29 GIUGNO

PIAZZA SAN FRANCESCO D’ASSISI

ORE 21.00

Festa di “Avvenire”

“Il silenzio dei complici: la mafia dopo Matteo Messina Denaro”a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)