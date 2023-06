Matera, posizionato l’albero di carrubo scelto dai cittadini! Ecco le foto

Con il 79% dei voti su 703 partecipanti, per ben 4.532 visualizzazioni uniche, il carrubo contrassegnato con il codice #01 ha trionfato nel sondaggio lanciato dall’Amministrazione comunale di Matera, finalizzato a scegliere l’albero da piantumare al posto di quello caduto per vecchiaia in piazza San Giovanni.

La pianta, già individuata dal Comune, proviene dall’Italia, a differenza di quella precedente che era portoghese, ha un’età stimata di 90 anni, circonferenza misurata a 100 cm dal colletto di circa 90-100 cm, e altezza di 4,5 metri.

Ieri mattina l’albero di carrubo scelto è stato posizionato in piazza San Giovanni.

Ecco le foto.

