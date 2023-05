Matera: al posto del secolare albero, “Quale carrubo ti piacerebbe per piazza San Giovanni?”. Ecco il sondaggio e come partecipare

“Quale carrubo ti piacerebbe per piazza San Giovanni?”.

E’ la domanda chiave del sondaggio lanciato in queste ore dall’Amministrazione comunale, per raccogliere le opinioni dei cittadini e scegliere uno fra tre nuovi carrubi già individuati, da piantumare in piazza San Giovanni al posto di quello secolare collassato nei giorni scorsi, per una carie che lo ha progressivamente consumato.

Per partecipare al sondaggio, basta entrare nel gruppo Facebook istituzionale “Matera partecipa”, dove ci sono le tre immagini e la descrizione dei carrubi “in concorso”, quindi votare quello preferito.

Il sondaggio è raggiungibile al link https://www.facebook.com/groups/644318691066456/posts/644355001062825 fino alle ore 22 del prossimo 2 giugno.

L’opinione dei cittadini sarà utile a scegliere il carrubo, che sarà piantumato in piazza San Giovanni in tempi molto rapidi, per ripristinare un’essenza arborea entrata nel cuore della comunità.

Ecco le foto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)