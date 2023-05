Murgia materana: studenti “Ambasciatori” per la difesa del nostro Parco! I dettagli

Si è concluso oggi il progetto “Il mio Parco” IIS Morra Matera con la consegna degli attestati di partecipazione agli studenti delle terze classi dei Servizi per la Sanità e per l’Assistenza sociale che li laurea “Ambasciatori del parco”, da parte dell’Ente Parco Murgia materana.

È quanto fa sapere l’Istituto che aggiunge:

“Il progetto è finalizzato alla conoscenza e alla tutela del nostro territorio.

La consegna degli attestati è avvenuta a scuola e per l’occasione i ragazzi hanno presentato un progetto educativo sulla murgia, un’alunna ha letto una poesia di cui è autrice ed infine il gruppo di sostegno ha omaggiato il presidente del parco Dr. Michele La Macchia e il funzionario Dr. Luigi Esposito con lavori in argilla e vetro realizzati dai nostri alunni speciali.

Il progetto rientra nel percorso PCTO “Alla ricerca del nostro Te.So.R.” ideato e realizzato dalle prof.sse tutor Luigia Digilio e Alessandra Dell’Acqua.

Si ringrazia la DS, prof.ssa Caterina Policaro per aver permesso lo svolgimento del percorso e per la sua estrema sensibilità sulle tematiche ambientali e inclusive. Queste sono le basi per continuare nei prossimi anni a collaborare con l’ Ente parco per visite e per percorsi formativi da realizzare insieme”.a

