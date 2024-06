Matera più accessibile con questo bellissimo progetto a favore dei non vedenti e ipovedenti

Un bellissimo progetto di civiltà, usare la tecnologia per ridurre le differenze per gli ipovedenti e non vedenti.

“Con il progetto “LETIsmart”, la città dei Sassi diventa più accessibile”.

E’ quanto fa sapere il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi che prosegue:

“Percorsi guidati in tutta la città, con degli hotspot particolari, dei radiofari elettronici letti dello speciale bastone smart.

Un’iniziativa realizzata dall’Amministrazione comunale che ha donato all’Unione dei ciechi sette bastoni LETIsmart., in collaborazione con la stessa Uici nazionale e provinciale.

Oggi con noi anche l’ideatore di questo sistema Marino Attini, componente della Direzione nazionale Uici, che per questo brevetto, offerto gratuitamente, è stato insignito del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica italiana dal presidente Mattarella;

lui stesso ha sottolineato che Matera è l’unica città in cui questo progetto è stato preso in considerazione nella sua interezza e questo ci inorgoglisce tanto.

Ma la collaborazione con l’Unione dei ciechi rimarrà attiva per aggiungere altri hotspot e portare avanti altre iniziative.

Alla conferenza stampa è intervenuto anche il Presidente Nazionale UICI Mario Barbuto, il presidente della sezione Uici di Matera Giuseppe Lanzillo e Cinzia Cosimi del club Lions Trieste Host.

Presenti anche gli assessori Angelo Cotugno, Angela Mazzone e la consigliera Lucianna Stigliani.

In conferenza stampa ho voluto citare e ricordare anche l’impegno del già assessore Michelangelo Ferrara che si era adoperato per l’avvio del progetto”.