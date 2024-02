Matera: per questi cittadini un luogo di ascolto, unico in Basilicata, finalizzato alla riparazione dell’offesa. I dettagli

Sarà inaugurato il prossimo 12 marzo il primo centro per la Giustizia Riparativa sito in Basilicata, la cui allocazione fisica è prevista nei locali della Provincia di Matera.

Istituito con apposito protocollo d’intesa sottoscritto con la società cooperativa sociale STUDIO IRIS in occasione della “Settimana Mondiale della Giustizia Riparativa in Basilicata”, quello di Matera sarà il primo centro in regione in linea con la disciplina organica della Giustizia Riparativa, a servizio dei cittadini e della comunità.

Ha spiegato Piero Marrese:

“Nei locali dell’Ente che presiedo è stato allestito uno spazio dedicato alla erogazione dei servizi di Giustizia Riparativa e di quelli generalisti per le vittime di reato in cui sarà possibile essere accompagnati da mediatori esperti.

La realizzazione di programmi di Giustizia Riparativa basati sull’incontro, l’ascolto e il riconoscimento dell’altro finalizzati alla riparazione dell’offesa, rappresentano un prezioso lavoro di responsabilizzazione delle persone e delle comunità, di educazione al rispetto e alla non violenza, di prevenzione del rischio di vittimizzazione e discriminazione, e potranno migliorare la qualità della vita e delle relazioni soprattutto in contesti in cui minori e giovani adulti a rischio di devianza si ritrovano a vivere ed a crescere.

Credo si tratti di una sfida culturale prima di tutto”.

Francesca Genzano, fondatrice di Studio IRIS e coordinatrice del centro, ha sottolineato:

“Quella operata dalla Provincia di Matera è una scelta culturale coraggiosa ed innovativa, ma, soprattutto, responsabile.

Il presidente Marrese ha saputo aprire, in un momento storico di grande confusione sul futuro della Giustizia Riparativa in Italia, uno scenario di grande concretezza e innovazione per offrire spazi di trasformazione del conflitto e pacificazione per il benessere delle persone e della comunità, promuovendo processi ed azioni di empowerment comunitario per una cultura della non violenza”.

Sempre il 12 Marzo è in programma un convegno di presentazione del Centro al quale parteciperanno esperti del mondo della Giustizia Riparativa in Italia e saranno illustrate le attività dello sportello materano che verranno realizzate dall’ente gestore delle attività, la società cooperativa sociale STUDIO IRIS, con esperienza ultradecennale nel settore.