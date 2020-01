Matera: per il Museo Nazionale il Ministro Franceschini cerca un direttore! Ecco come candidarsi

Presentato oggi all’Associazione della Stampa Estera in Italia dal Ministro Franceschini il nuovo bando internazionale per la Direzione di 13 nuovi Musei Autonomi.

Dalla Galleria Borghese al Parco Archeologico di Sibari fino a Vittoriano e Palazzo Venezia, sono tredici gli istituti culturali statali dotati di autonomia messi a bando con la procedura di selezione internazionale pubblica on line da oggi.

Si tratta di realtà già consolidate insieme a quelle istituite con la recente riorganizzazione promossa dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, alla cui direzione è possibile candidarsi attraverso il form on line sulla pagina del sito MiBACT www.beniculturali.it/museitaliani.

Dichiara il Ministro Franceschini:

«Grazie a questo nuovo bando tredici importanti realtà del patrimonio culturale italiano avranno un direttore selezionato tra i massimi esperti nazionali e internazionali.

Come nelle precedenti edizioni, i nuovi direttori saranno valutati da una commissione composta da esperti di chiara fama e elevato livello scientifico. Ancora un passo avanti nel percorso di innovazione e modernizzazione del sistema museale nazionale. I dati registrati negli ultimi anni parlano chiaro: l’incrocio tra autonomia e qualità dei direttori si è dimostrato un mix vincente per i musei e per lo sviluppo dei territori».

Questo l’elenco degli istituti per il quali il Ministero cerca un direttore:

Galleria Borghese di Roma;

Museo Nazionale Romano;

Vittoriano e Palazzo Venezia;

Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini di Napoli;

Galleria Nazionale delle Marche di Urbino;

Museo Archeologico Nazionale di Cagliari;

MUNDA – Museo Nazionale d’Abruzzo;

Museo Nazionale di Matera;

Museo di Palazzo Ducale Mantova;

Palazzo Reale di Napoli;

Parco Archeologico di Ostia Antica;

Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide;