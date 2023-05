Matera: orgoglio e trionfo per l’Orchestra Fermi a questo Festival Musicale Nazionale! Bravissimi ragazzi

Importante riconoscimento per l’Istituto Comprensivo Fermi Matera che così commenta il risultato raggiunto:

“Quando orgoglio e trionfo sono più grandi di ostacoli e paure.

Ci sono frutti che maturano nel tempo, con la passione, la costanza e la dedizione, e ci sono traguardi che si raggiungono grazie alla collaborazione di tutte le persone che compongono la scuola.

Questa vittoria è in primis dei ragazzi dell’Orchestra Fermi che dopo tre anni di studio, partendo con la didattica a distanza, hanno raggiunto un ottimo livello musicale, riconosciuto dalla giuria popolare e da quella tecnica del Festival Musicale Nazionale promosso dall’IC Granata di Rionero in Vulture (PZ).

Ma è anche una vittoria per i docenti, per la dirigente e le famiglie che hanno creduto che dedicarsi allo studio di uno strumento musicale possa costituire un surplus per la crescita culturale, umana ed emotiva dei nostri ragazzi”.a

