Matera, non si arresta l’ondata di freddo: ecco le ultime previsioni

Un impulso freddo dai Balcani raggiunge il versante adriatico, aprendo una nuova fase fredda e instabile anche al Sud Italia.

Ma, che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Venerdì 4 Marzo, avremo nubi sparse con ampie schiarite il mattino e il pomeriggio, cielo coperto con pioggia la sera.

La temperatura massima registrata sembra che sarà di 11°C e la minima di 4°C.

Per Sabato 5 marzo, avremo cielo coperto con pioggia il mattino e il pomeriggio, coperto con nevischio la sera.

Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata pare che sarà di 6°C e la minima di 3°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

