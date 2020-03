Matera: non accolta la richiesta di svolgimento di spettacoli circensi in città

Il Comune di Matera non ha accolto la richiesta di autorizzazione per l’avvio di attività temporanea di spettacolo circense presentata in mattinata dal Circus William in ottemperanza delle misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19 contenute nell’articolo 1, lettera b) del DPCM del 4 marzo 2020.