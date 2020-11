Matera, nominato il nuovo Questore! Auguri di buon lavoro

Eliseo Nicolì è il nuovo Questore di Matera.

Originario di San Pancrazio Salentino e per molti anni dirigente presso la questura di Brindisi (dove è stato anche capo di Gabinetto e dirigente del commissariato di Ostuni) guiderà il quartier generale della polizia nella Città dei Sassi a partire dal prossimo primo dicembre.

Nicolì, legato a una professionista di Oria, due figlie, dalla primavera 2019 ad oggi ha diretto l’Ufficio centrale ispettivo del Ministero dell’Interno, dopo essere stato vicario del questore di Como.

Lunga la sua carriera lunga – cominciata nel 1988: nominato vice commissario nel 1988, è stato assegnato alla Questura di Cremona, poi ha trascorso un periodo al Nucleo Antisequestri della polizia di Stato in Provincia di Reggio Calabria, per essere successivamente inviato in provincia di Brindisi, prima capo di gabinetto, poi dirigente del Commissariato di Ostuni.

Nominato primo dirigente ha guidato il Commissariato di Aversa, la Divisione amministrativa e sociale della Questura di Taranto, dov’è stato anche capo di gabinetto.

Nel 2014, la nomina a vice questore di Rimini, mentre nel 2017 il medesimo incarico a Como. Da primo dicembre il trasferimento al vertice della polizia di Matera.a

