Basilicata: nonno Vitantonio festeggia 100 anni! Tantissimi auguri!

Oggi Filiano (PZ) ha festeggiato il centenario Vitantonio Carriero.

Penultimo di sei figli, Vitantonio Carriero nel corso della sua lunga vita ha sempre lavorato, prima come maniscalco militare, poi come fabbro e, infine, come commerciante ambulante.

Ha affermato con orgoglio il signor Carriero:

“Ho lavorato per novant’anni e se non fosse per le mie gambe, avrei continuato a farlo ancora per altri anni.

Quando riesco, continuo ad andare con mio figlio al mercato”.

Oltre ad essere un instancabile lavoratore, Vitantonio Carriero ha da sempre partecipato alla vita del suo paese.

È stato, infatti, uno degli attivisti del Comitato Promotore per l’autonomia comunale di Filiano da Avigliano, ottenuta il 1° gennaio 1952.

Vista l’emergenza dovuta alla pandemia, non è stato possibile festeggiare insieme a tutta la comunità che di certo avrebbe partecipato numerosa.

L’Amministrazione Comunale di Filiano ha ritenuto doveroso celebrare questo importante traguardo consegnando al signor Carriero una targa ricordo.

Ha affermato il Sindaco di Filiano, Francesco Santoro:

«Compiere cento anni rappresenta sempre una grande soddisfazione non solo per la famiglia, ma anche per tutta la comunità.

Il signor Vitantonio con la sua serena longevità ci insegna quanto importante sia mantenersi sempre attivi e attenti al proprio stile di vita, gratificando anche il nostro sano territorio».

Anche dalla nostra Redazione auguri di vero cuore.

