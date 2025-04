Acquedotto Lucano fa sapere che a Matera, per un guasto sulla condotta adduttrice in c.da Trasano, l’erogazione idrica sarà sospesa in data odierna 12/04/2025 dalle ore 19:00 fino ad ultimazione dei lavori in:

c.da Torre Spagnola

c.da Pedale della Palomba

c.da Serra d’Alto

S.P. 271

c.da Pini

c.da Jazzo Monacelle

c da Gavatina e zone limitrofe.

Facciamo sapere ai residenti delle zone interessate di questo momentaneo disagio.