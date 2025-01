Matera, negato il nuovo Contratto Nazionale per i lavoratori della sanità pubblica. Ecco quali erano le richieste

I Segretari Fials Matera Giovanni Sciannarella e Marco Bigherati denunciano con forza la decisione di CGIL, UIL e Nursing Up di non sottoscrivere il nuovo Contratto Nazionale della sanità pubblica.

I segretari spiegano:

“Una scelta incomprensibile che priva i lavoratori di fondamentali incrementi economici e di importanti conquiste contrattuali, lasciandoli soli in un momento in cui avrebbero invece meritato riconoscimenti concreti per il loro impegno e la loro professionalità.

Da tempo avevamo evidenziato come le risorse messe a disposizione dalla recente legge di Bilancio fossero insufficienti, nonostante le nostre ripetute sollecitazioni al governo.

Tuttavia, per senso di responsabilità e rispetto verso i lavoratori, FIALS si era resa disponibile a firmare un’ipotesi contrattuale che accoglieva gran parte delle nostre proposte normative.

Purtroppo, la mancata adesione di CGIL, UIL e Nursing Up ha fatto sfumare un’opportunità irripetibile per ottenere benefici economici e miglioramenti normativi di grande valore.

Le risorse economiche ora negate comprendono:

Aumento della tariffa delle prestazioni aggiuntive a 50 euro l’ora.

Risorse aggiuntive per l’indennità notturna.

Incremento dell’indennità di specificità infermieristica e di tutela del malato e promozione della salute, con un successivo aumento previsto nel prossimo contratto.

Adeguamento dell’indennità per le ostetriche al pari di quella degli infermieri, correggendo una disparità storica.

Aumento dell’indennità di pronto soccorso, con arretrati da giugno 2023.

Tra le migliorie contrattuali ora inaccessibili:

Incremento degli stipendi mensili:

– 193,90 euro per l’Area ad elevata qualificazione;

– 135 euro per i Professionisti della Salute e i Funzionari;

– 127 euro per l’Area degli Assistenti;

– 120 euro per l’Area degli Operatori;

– 115 euro per il Personale di supporto (comprensivi della vacanza contrattuale).

Nuove tutele sindacali, con strumenti per migliorare le condizioni lavorative come:

– Limitazione dell’uso delle pronte disponibilità per salvaguardare il benessere psicofisico dei lavoratori.

– Regolamentazione contrattuale della libera professione.

– Maggiori tutele contro le aggressioni al personale sanitario, con introduzione del patrocinio legale e supporto psicologico per le vittime.

– Potenziamento della formazione continua, con le ore ECM incluse nell’orario di lavoro.

– Introduzione dell’age management, con esonero dai turni notturni e dalle pronte disponibilità per i lavoratori con più di 60 anni.

– Settimana corta sperimentale, per favorire la conciliazione vita-lavoro.

– Estensione delle ferie solidali.

– Turnazione opposta prioritaria per genitori di figli minori e famiglie monoparentali.

– Nuovi requisiti per l’accesso all’elevata qualificazione: laurea triennale o titolo equipollente e 7 anni di incarico funzionale, posizione organizzativa e/o coordinamento svolto.

– Progressioni verticali tra le aree fino al 31 dicembre 2026, con requisiti alternativi al titolo di studio.

Con questa scelta che ribadiamo è puramente politica ed irresponsabile, CGIL, UIL e Nursing Up impediscono a migliaia di lavoratori della sanità di accedere a benefici economici e miglioramenti normativi che avrebbero avuto un impatto diretto e positivo sulle loro condizioni di lavoro e sulla qualità della vita.

FIALS ribadisce il proprio impegno nel difendere i diritti e gli interessi dei lavoratori della sanità, continuando a lottare con determinazione per ottenere il riconoscimento che meritano.

Non arretreremo di un passo, convinti che la nostra battaglia sia quella giusta”.