Matera, musica protagonista nella nostra bellissima Cava del Sole: ecco i nomi degli artisti che suoneranno quest’estate

Annuncia l’assessore alla cultura del Comune di Matera Tiziana D’Oppido:

“Musica protagonista dell’estate materana!

Stamattina conferenza stampa del Sonic Park Matera presso Palazzo Malvinni Malvezzi.

Ecco le date e i nomi degli artisti che quest’estate suoneranno nella nostra bellissima Cava del Sole:

16 luglio: Caparezza

17 luglio: Achille Lauro

18 luglio: Chiello

20 luglio: Litfiba

26 luglio: Marracash

27 luglio: Elisa

29 luglio: Manuel Agnelli

30 luglio: Ghali

31 luglio: Pinguini Tattici Nucleari

3 agosto: Blanco

La maggior parte dei concerti è destinata a un pubblico di giovani e giovanissimi, scelta inconsueta per la città e che si è rivelata vincente, dati gli eccellenti trend di vendita e i sold out, con una previsione di oltre 60.000 spettatori per il Festival che porterà forti ricadute turistiche, recettive e un ritorno d’immagine della città a livello nazionale e internazionale.

Gli organizzatori ci hanno creduto fortemente e il Comune con loro.

Buon divertimento a tutti col Sonic Park Matera”.

