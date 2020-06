Matera, monopattini elettrici al posto delle auto: approvata la delibera per l’avviso pubblico

La Giunta comunale di Matera ha approvato, nella seduta di ieri, la delibera di indirizzo per la predisposizione di un avviso di manifestazione di interesse alla gestione del servizio di sharing per monopattini elettrici .

“Il bando sarà pronto entro pochi giorni.

Nel contempo stiamo predisponendo la riapertura dei termini dell’avviso anche per il servizio di bike sharing, scaduto il 13 luglio 2019, e andato deserto.

Il Comune intende promuovere l’utilizzo di mezzi alternativi di mobilità all’auto privata per gli spostamenti in città.

Dopo i contributi all’acquisto di biciclette con pedalata assistita, intendiamo sperimentare il servizio di sharing per i monopattini elettrici, già in uso in molti comuni italiani di dimensioni simili alle nostre, per valutarne l’efficacia e l’impatto nella nostra città”.