Matera, anziana affetta da Alzheimer fa perdere le sue tracce: intervenuta la Polizia

Personale dell’Upgsp-Sezione Volanti, nel pomeriggio di ieri, ha rintracciato un’anziana signora, affetta da Alzheimer, allontanatasi dalla propria abitazione, facendo perdere le sue tracce.

I famigliari si sono recati presso gli Uffici di Polizia per segnalare l’allontanamento, evidenziando con estrema preoccupazione che la donna, giornalmente, entro orari prestabiliti, deve tassativamente assumere farmaci.

Immediatamente sono state diramate le ricerche a tutti gli equipaggi presenti sul territorio, ai quali è stata fornita la descrizione dettagliata della persona da ricercare.

La conoscenza dei luoghi e la collaborazione fornita alla Polizia di Stato da parte dei parenti, ha fatto sì che in breve tempo si riuscisse a rintracciare la donna in via Dante.

Era disorientata ed impaurita, seduta su di una panchina.

Alla vista degli uomini in divisa, ha sorriso andando loro incontro ed abbracciandoli.

L’intera famiglia dell’anziana ha espresso riconoscimento e gratitudine al personale intervenuto la cui celerità d’azione ha evitato che le potesse accadere il peggio.a

