Pisticci: i rioni si sfidano a colpi di addobbi in onore di San Rocco! Ecco l’iniziativa

Si rinnova anche quest’anno l’iniziativa “Pisticci si colora”.

Come da tradizione, i rioni del comune del metapontino si sfideranno, con addobbi e colori, in occasione della processione di San Rocco, prevista per il prossimo 16 Agosto.

L’idea è quella di lanciare, nel giorno più sentito dalla comunità, un messaggio di speranza.

La manifestazione, messa su dall’Associzione Portatori San Rocco, come fanno sapere gli organizzatori, si svolgerà nel rispetto delle disposizioni anti covid-19, per cui sono vietati gli assembramenti.

Si raccomanda, inoltre, l’utilizzo di materiale riciclabile.

In palio, per il vincitore, la possibilità di tenere, per l’intero anno, un quadro di San Rocco con tutti gli stemmi dei quartieri di Pisticci, nella chiesa rionale.a

