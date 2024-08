Matera: “Massimo impegno dell’Amministrazione per il Campo scuola”. Ecco i dettagli

L’Amministrazione comunale di Matera, guidata dal sindaco Domenico Bennardi, sin dal suo insediamento ha posto al centro dell’agenda politica la riqualificazione degli impianti sportivi cittadini.

Dopo gli interventi effettuati tra Circolo Tennis, Palasassi e tensostruttura, solo per ricordarne alcuni, grande attenzione è stata posta anche al Campo scuola cittadino.

L’assessore allo Sport, Antonio Materdomini ricorda che:

“Con delibera di Giunta del 21 marzo 2024 questa Amministrazione ha candidato all’Avviso pubblico della Regione Basilicata “Infrasport” proprio il Campo scuola “Duni”, prevedendo non solo interventi di riqualificazione e adeguamento funzionale, ma anche l’acquisto di attrezzature strettamente connesse e necessarie alla pratica delle attività sportive, indicate proprio dalle associazioni che utilizzano la struttura, per un totale di 393mila euro.

Tutte notizie rese pubbliche in occasione dell’intitolazione della pista di atletica all’indimenticato Primo Sinno.

Quindi mi pare inappropriato e quasi offensivo parlare di “menefreghismo”, anche nei confronti dei custodi che lavorano per garantire la migliore fruibilità possibile agli utenti.

Per la gestione, altro “bubbone amministrativo”, abbiamo stipulato una convenzione con Sport e Salute per produrre tutta la documentazione utile alla predisposizione dei bandi di gestione in concessione degli impianti sportivi della città, che contiamo di affidare entro e non oltre la metà del 2025, grazie a un lavoro importante svolto dall’ufficio Sport e dai tecnici comunali, che ringrazio pubblicamente perchè stanno lavorando per ottenere il risultato migliore, consentendo agli sportivi materani di utilizzare tutte le strutture cittadine, come avrebbe già dovuto essere da sempre.

Infine, in riferimento alla gabbia l’impresa aggiudicataria ha comunicato che i lavori di riposizionamento saranno avviati entro il 15 settembre“.