Matera: Marilina Coppola e Patrizia Minardi racconteranno la propria esperienza per la rassegna “Storia di Donne”. Ecco l’iniziativa

“il 30 giugno la quarta storia che ascolteremo sarà quella del Soroptimist International d’Italia, club legato alla grande associazione mondiale di donne impegnate in attività professionali e manageriali che da sempre si pone come una voce universale per le donne attraverso la presa di coscienza, il sostegno e l’azione.

Il Soroptimist sostiene i Diritti Umani, la pace nel mondo e il buon volere internazionale, il potenziale delle donne, la trasparenza e il sistema democratico delle decisioni, l’accettazione delle diversità, il volontariato e l’amicizia, lo sviluppo sostenibile sia a livello globale che, soprattutto, a livello locale, grazie alla fitta rete di club disseminati per il mondo e pronti a mettere in pratica le idee e a trasformarle in progetti e azioni fattibili.

Anche qui a Matera.

Marilina Coppola, Immediata Past President Soroptimist International d’Italia, e Patrizia Minardi, Past President Soroptimist Club Matera le quarte ospiti invitate a raccontare la propria esperienza per la rassegna “Storia di Donne”, promossa dall’Associazione Maria SS. Della Bruna in collaborazione con Cloè Centro Benessere & Spa. Presto, sul nostro sito tutte le informazioni e il programma dettagliato di ogni giornata.

Venerdì 30 giugno, ore 20, Piazzale antistante la Fabbrica del Carro ‘M. Pentasuglia’, Matera“.

