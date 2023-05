Matera: “Giochiamo con Giuliana”! Ecco in cosa consiste questo divertentissimo laboratorio per bambini e ragazzi

Sabato 3 giugno, in occasione del lungo ponte festivo, il Museo nazionale di Matera organizza, in collaborazione con il Centro di Educazione Ambientale di Matera, il laboratorio didattico “Giochiamo con Giuliana” per bambini e ragazzi dai 6 i 10 anni.

Dopo aver visitato lo spazio espositivo dedicato alla Balena Giuliana ed aver compreso l’importanza di questo ritrovamento, i partecipanti si cimenteranno in un quiz che li condurrà a ricomporre, attraverso le tessere di un “puzzle”, l’immagine dello scheletro della balena.

Il laboratorio si terrà nella sede Ridola dalle 10:00 alle 12:00.

Di seguito la locandina con i dettagli.

