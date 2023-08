Matera: manca poco per la presentazione del progetto “Il Cammino dei Templari in Basilicata”. Ecco di cosa si tratta

Sarà presentato domani 23 Agosto 2023 alle ore 10.30 a Matera presso la Chiesa ruprestre Cristo alla Gravinella il “Trattato di collaborazione tra l’Ente Pro Loco Basilicata e la Commenda Ugone dei Pagani di Matera del Supernus Ordo Equester Templi Soet – Poveri Cavalieri di Cristo – Pcc” per l’avvio del progetto “Il Cammino dei Templari in Basilicata” promosso da Ente Pro Loco Italiane in diverse regioni d’Italia.

Alla cerimonia saranno presenti il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa e la Commander Giusy Ranno in rappresentanza del Soet – Pcc della Commenda di Matera e una rappresentanza della Confraternita Gesù Flagellato presieduta dal Priore Raffaele Laquale che gestisce la chiesa rupestre materana dove sarà avviato il progetto legato alla valorizzazione dell’antica presenza templare in Lucania.

La firma del trattato è in preparazione del convegno nazionale che si svolgerà a Pomezia ad inizio settembre in cui sarà presentato l’intero progetto curato dall’ Ente Pro Loco Lazio, dalla Pro Loco Pomezia, dall’ Ente Pro Loco Italiane e dal Soet – Pcc nazionale (unico ordine al momento ricevuto in udienza da Papa Francesco).

Ci tiene a sottolineare il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa:

“Il Cammino dei Templari in Basilicata è un progetto che Ente Pro Loco Basilicata e Soet – Pcc Commenda Ugone dei Pagani di Matera avviano nella Città di Matera, teso a coinvolgere l’intero territorio lucano in collaborazione con le regioni limitrofe Puglia e Campania unitamente al prezioso supporto del comitato nazionale Ente Pro Loco Italiane e del Soet nazionale per la valorizzazione turistica dei borghi lucani legati ai riferimenti storici della significativa presenza templare sul territorio lucano“.

