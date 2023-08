A Ferrandina 40 anni di Scoutismo: “un grazie a Don Adriano Salvadori e a tutti coloro che hanno scommesso su di noi”!

Sabato e Domenica 26 e 27 Agosto c.a. presso il Chiostro del plesso monumentale di San Domenico a Ferrandina (MT), mostra fotografica completamente dedicata ai 40 anni di Scoutismo del Gruppo Scout Ferrandina.

Gli organizzatori del gruppo ci fanno sapere la loro storia e le loro gesta, oltre che ringraziare pubblicamente tutti quelli che ne hanno fatto parte e che ancora prestano la loro opera al servizio di questo metodo educativo di vivere la vita, nonostante siano oggi professionisti ed Amministratori Pubblici.

Queste le loro dichiarazioni:

“Sono 40 anni di Scoutismo a Ferrandina, un incredibile traguardo.

Tutto questo lo dobbiamo prima di tutto a Don Adriano Salvadori che con la sua semplicità e la sua bontà ha permesso alla nostra comunità di conoscere i valori dello Scoutismo quali la fratellanza, la perseveranza anche nei momenti difficili e la voglia di giocare alla vita.

Un ringraziamento va a tutti gli Assistenti Ecclesiastici che si sono susseguiti fino ad arrivare a Don Leonardo Sisto, nostro fratello di strada: grazie per la tua preziosa presenza e disponibilità.

Grazie a tutti i ragazzi e le ragazze, uomini e donne che hanno sofferto e gioito con noi e che hanno stretto tra loro legami certi e indissolubili.

Molti di loro oggi sono professionisti, padri, madri, mariti e mogli, ma in un angolino del loro cuore sono ancora Scout, perché Scout lo si è per sempre.

Grazie a tutti i capi che hanno donato e che donano il loro tempo e la loro passione educativa; un forte grazie va alla colonna portante del nostro gruppo: Tonino Laviola.

Grazie ai Responsabili Regionali di Agesci Basilicata per averci accompagnato in questa giornata di festa.

Grazie al Sindaco e all’Amministrazione del Comune di Ferrandina per la presenza, la disponibilità e l’attenzione verso il gruppo.

Grazie a tutti i genitori che dopo 40 anni ancora scommettono su di noi e sul nostro metodo educativo, affidandoci i loro figli: grazie per la comprensione e per la fiducia incondizionata nel metodo, che a volte non comprendete ma accettate.

Grazie a tutti Noi che contribuiamo alla buona riuscita di tutto ciò e che ci impegniamo nell’essere sempre pronti, in spirito e in corpo, per compiere il nostro dovere verso Dio e verso il nostro paese”.

‘Quando guardate, guardate lontano, e anche quando credete di star guardando lontano, guardate ancor più lontano’“.

Lord Robert Baden-Powell

Buona Caccia e Buona Strada!

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)