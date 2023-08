Tursi: il regolamento del Forum dei Giovani presto realtà! Ecco le ultime notizie

Si svolgerà giovedì 24 Agosto alle 19:30 presso la sala consiliare del Comune di Tursi la riunione propedeutica all’approvazione in consiglio comunale del regolamento del Forum dei Giovani in fase di istituzione nella nostra città.

Per l’Amministrazione:

“E’ importante la partecipazione di tutti giovani di età compresa tra i 14 e i 37 anni compiuti per potersi confrontare sullo strumento che l’amministrazione comunale, anche con la collaborazione di tutti i gruppi politici presenti in consiglio, vuole mettere a disposizione della comunità per migliorare l’attività amministrativa e la vita sociale“.a

