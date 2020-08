Matera: Maffei tra i migliori concessionari Fiat in Europa per FCA!

Competenza e professionalità, da sempre, consentono di attivare e portare avanti servizi di alto livello qualitativo non solo rispondenti ai bisogni degli utenti, ma consentendo a chi opera nel settore di avere il giusto riconoscimento nel proprio lavoro.

È il caso della concessionaria Fiat Maffei di Potenza che, ricordiamo, durante i difficili mesi di lockdown a cui ci ha costretto il Coronavirus, ha pensato a chi svolge le attività di volontariato, di cui tutti siamo orgogliosi, donando 4 autovetture in comodato d’uso esclusivamente gratuito.

Durante la terribile emergenza, non ha solamente pensato all’eccellente lavoro dei nostri volontari, ma anche al prezioso e indispensabile lavoro dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

All’Asso Polizia, la concessionaria ha consegnato un furgone Fiat Talento (utilizzato per il trasporto di materiale sanitario presso gli ospedali della Regione Basilicata).

Un gesto concreto che ha abbracciato i tanti compiuti per far fronte ai problemi generati dal Coronavirus e dare così un sostegno a chi quotidianamente svolge uno dei compiti più difficili.

Oggi, dopo i mesi che ci hanno messo a dura prova, il meritato riconoscimento: alla concessionaria Gruppo Maffei, FCA conferisce il premio Customer First Award for Excellence.

La concessionaria con sedi non solo a Potenza, ma anche a Matera, Altamura e Atena Lucana, è infatti tra i primi concessionari FCA in Europa ad ottenere l’importante riconoscimento “Customer First Award for Excellence” per il primo semestre 2020.

Il premio giunge a conferma dell’impegno nel raggiungimento dell’eccellenza nell’esperienza del cliente, attestando che la concessionaria Maffei ha dimostrato di essere all’altezza delle aspettative in merito a:

Soddisfazione del cliente

Processi di Vendita e Assistenza

Formazione del personale

Conformità di Showroom e Officina agli standard FCA.

Google sarà il partner ufficiale di FCA in questa iniziativa europea.

Il programma Customer First Award for Excellence è supportato proprio dalla tecnologia di Google Cloud.

Gruppo Maffei ringrazia per l’importante riconoscimento ottenuto, considerando il raggiungimento dello stesso nel difficile contesto storico ed economico del primo semestre 2020, ed è pronta ad accettare le nuove sfide che si presenteranno.

Complimenti alla famiglia Maffei, sempre al servizio della propria comunità con grande professionalità e passione per il proprio lavoro.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)