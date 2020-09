Matera, Luigi Di Maio torna nella nostra Città

Il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, farà nuovamente tappa a Matera.

Dopo il comizio tenutosi lo scorso 13 Settembre 2020, Di Maio tornerà Venerdì 25 Settembre, alle ore 21:00, sempre in piazza Vittorio Veneto per offrire il proprio sostegno a Domenico Bennardi, in corsa (come candidato Sindaco) alle elezioni amministrative 2020 con la coalizione composta da Movimento 5 Stelle, Europa Verde-PSI, Volt e Matera 3.0.

Il Comizio si svolgerà sempre nel rispetto delle misure di sicurezza contro il Coronavirus.

Come dichiara il Ministro:

“Ci sono 209 miliardi di euro del recovery fund da usare per il Paese.

E i comuni saranno fondamentali per spenderli in digitalizzazione, ambiente, infrastrutture e più diritti sociali per giovani e meno giovani, disabili e bambini.

Capite bene che riuscire ad amministrare anche un piccolo comune è molto importante. E per farlo bisogna aggregare sui territori.

Questa estate circa 20mila iscritti al MoVimento sulla piattaforma Rousseau hanno deciso di aprire alle coalizioni con altre forze del territorio, civiche e politiche.

E la scelta sta iniziando a dare i primi frutti.



In alcuni comuni abbiamo deciso di correre in coalizione, dopo aver ascoltato i territori e i nostri attivisti. L’obiettivo è quello di andare al governo dei comuni e iniziare a realizzare il nostro programma, affermando il nostro modo di governare e i nostri temi.



Ci sono diversi comuni al ballottaggio in tutta Italia e alcuni al primo turno in Sicilia.



Come sempre io sostengo tutti i nostri candidati sul territorio, senza risparmiarmi e stando vicino a chi ha il coraggio di metterci la faccia, senza calcoli né strategie, semplicemente con il cuore.



Le amministrazioni locali sono il cuore del Paese. L’Italia senza sindaci non sarebbe governata. E noi abbiamo il dovere di sostenere ogni nostro candidato Sindaco, in particolare se ha avuto la capacità di aggregare realtà sane su tutto il territorio nazionale.



Saranno 3 giorni intensi, che voglio trascorrere insieme a voi per ascoltarvi e supportarvi. Come sempre.



Con il SÌ al referendum abbiamo proiettato l’Italia in una nuova fase che necessariamente darà più centralità ai comuni e alle regioni.



Uniti, con forza, andiamo avanti per riprenderci il nostro futuro, per ridare alle nostre famiglie speranza e opportunità di lavoro”.

