Matera, loculi: ecco fino a quale data è possibile presentare richiesta di assegnazione

C’è tempo fino al prossimo 7 Ottobre, per presentare richiesta di assegnazione dei loculi disponibili nel gruppo XVII (II Blocco) del cimitero comunale di contrada “Pantano”.

Così precisa l’amministrazione del Comune di Matera:

“Lo stabilisce l’Avviso pubblico comunale, che disciplina il procedimento necessario in vista delle successive eventuali assegnazioni di nuovi loculi in costruzione, come da regolamento.

I 146 loculi disponibili, saranno assegnati solo per trasferimento senza ricongiungimento e secondo il criterio dell’ordine numerico progressivo di padiglione e nicchie.

L’Avviso è consultabile al seguente link: https://www.comune.matera.it/avvisi/item/5890-bando-per-trasferimento-salme-senza-congiungimento-e-assegnazioni-correnti-di-loculi-resisi-liberi-presso-il-cimitero-c-da-pantano-2024″.