Barile: sarà Manuela, la bellissima Miss Universe Basilicata, la madrina della Sagra d’ Eccellenza “Tumact Me Tulez – Festival dell’Aglianico del Vulture. I dettagli

Sarà Manuela Matera Miss Universe Basilicata la madrina della Sagra d’ Eccellenza “Tumact Me Tulez – Festival dell’Aglianico del Vulture e prodotti tipici” in programma a Barile (PZ) Sabato 5 Ottobre e Domenica 6 Ottobre 2024.

L’evento enogastronomico che inaugura la stagione delle sagre autunnali lucane è promosso dalla Pro Loco Barile con il Comune di Barile ed il sostegno della Regione Basilicata Patrimonio Culturale Intangibile e del Parco Naturale Regionale del Vulture ed il patrocinio dell’Apt Basilicata, di Ente Pro Loco Italiane Aps e dell’Ente Pro Loco Basilicata.

Fa sapere il Presidente della Pro Loco Barile Rocco Franciosa:

“Il caratteristico centro storico del comune arbereshe del Vulture dal pomeriggio di Sabato 5 Ottobre dalle ore 16:00 fino alle ore 24:00 e tutta la giornata di Domenica 6 Ottobre fino alle ore 24:00 sarà invaso da colori, profumi dei prodotti tipici lucani, due mostre fotografiche, una mostra di pittura, spettacoli circensi, esposizione di artigianato lucano e tanta buona musica.

La manifestazione che celebra l’Aglianico del Vulture Doc e il piatto della tradizione Barilese: Tumact Me Tulez preparato sapientemente dagli chef Daniele Bracuto e Franco Nastasia, riconosciuto dal Ministero dell’Agricoltura un PAT – prodotto agroalimentare della tradizione, ha ricevuto il marchio di qualità “Sagra d’Eccellenza” di Ente Pro Loco Italiane Aps.

Al taglio del nastro interverranno il Sindaco di Barile, Antonio Murano, la Presidente del Parco naturale regionale del Vulture Francesca Di Lucchio, il Presidente Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa, il Presidente del Gal Lucus Nicola Vertone, la Miss Universe Basilicata Manuela Matera e l’Assessore all’Ambiente della Regione Basilicata Laura Mongiello.

Ad allietare la serata di Sabato 5 Ottobre, dopo l’esibizione musicale del Gruppo Folk arbereshe Kroj, le poesie di Emilio D’Andrea e “I Ragazzi dell’Organetto”, ci saranno Mirko Gisonte in piazza Dalla Chiesa e lo spettacolo musicale di Agostino Gerardi “Il Meglio del Folk Lucano” nella suggestiva Piazza Garibaldi con lo sfondo della settecentesca monumentale Fontana dello Steccato.

Mentre Domenica 6 Ottobre si esibiranno il gruppo musicale “Motus Band” in Piazza Dalla Chiesa e “Power Drum Band” del maestro Francesco Roccia in Largo Garibaldi.

La Pro Loco Barile Aps ringrazia per il prezioso sostegno tutte le imprese che consentono la realizzazione della manifestazione e le aziende vitivinicole locali per la partecipazione con i loro vini alla Cantina dell’Aglianico del Vulture Doc in Piazza Dalla Chiesa in collaborazione con l’Ais – Associazione Italiana Sommelier.

Ecco la locandina con ulteriori dettagli.