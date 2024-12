Matera, lo studentato è realtà: ambienti moderni e accoglienti per 150 giovani. I dettagli

La Confsal Basilicata accoglie con entusiasmo l’annuncio della realizzazione del nuovo studentato universitario di Matera.

Un’infrastruttura strategica che segna un passo concreto verso l’innovazione e il miglioramento della qualità della vita degli studenti universitari.

Grazie a un progetto lungimirante, lo studentato offrirà ambienti moderni e accoglienti per 150 giovani, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e all’efficientamento energetico.

L’edificio, sviluppato su 5 livelli per una superficie complessiva di 5.500 metri quadrati, sarà molto più di un semplice luogo di residenza: diventerà un vero e proprio centro multifunzionale dedicato alla formazione, all’inclusione e alla socialità.

Tra gli spazi previsti, si segnalano aule multimediali, biblioteca, aree di studio, mensa e spazi ricreativi, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di una comunità studentesca sempre più dinamica e internazionale.

L’area esterna, di oltre 22.000 metri quadrati, sarà suddivisa tra parcheggi e ampi spazi verdi, contribuendo a creare un ambiente armonioso e funzionale.

Un investimento per il futuro dei giovani e del territorio.

Il progetto rappresenta un investimento significativo non solo in termini economici, ma anche sociali e culturali.

Con oltre 13 milioni di euro stanziati, di cui 7,5 milioni provenienti dalla Regione Basilicata, questa opera rafforza il ruolo di Matera come polo universitario e culturale di riferimento per l’intera regione.

Un segnale di attenzione concreta La Confsal desidera sottolineare il valore strategico di questa iniziativa per il futuro dei giovani lucani e per l’attrattività del territorio.

Ha dichiarato Gerardo De Grazia, Segretario Regionale Confsal:

“Matera si conferma una città che guarda al futuro, capace di rispondere alle sfide di una società in evoluzione.

Questo progetto rappresenta una vittoria per i nostri giovani, che avranno finalmente spazi adeguati per vivere e studiare in una città simbolo di cultura e innovazione”.

Marco Bigherati, Segretario Confsal Matera, aggiunge:

“Lo studentato di Matera non è solo un investimento infrastrutturale, ma un segnale concreto di attenzione verso le esigenze della comunità studentesca.

È un passo importante per costruire un legame sempre più forte tra istruzione, territorio e sviluppo sostenibile”.

La Basilicata cresce con i giovani.

Questo progetto non è solo una conquista per Matera, ma un modello da replicare su tutto il territorio lucano.

Confsal vigilerà affinché i lavori rispettino i tempi previsti e che questa struttura possa diventare un punto di riferimento per le future generazioni, contribuendo al rilancio socio-economico della Basilicata.