L’Azienda Sanitaria di Matera assume 17 nuovi professionisti a tempo indeterminato. Auguri di buon lavoro

Sono 17 tra infermieri, ostetriche e operatori socio sanitari i nuovi assunti a tempo indeterminato che oggi hanno firmato il contratto di lavoro con l’Azienda Sanitaria Locale di Matera.

Ad accoglierli nella sede dell’ASM, questo pomeriggio, è stato il Direttore Generale, Maurizio Friolo, insieme all’Assessore Regionale alla Salute e politiche della persona, Cosimo Latronico.

Dei 17 professionisti, tutti giovani, 6 sono infermieri professionali, 4 ostetriche e 7 operatori socio sanitari.

I nuovi assunti sono unità rivenienti dallo scorrimento delle graduatorie dei concorsi unici regionali per infermieri e oss e dal programma di stabilizzazione dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera.

Sostiene Friolo:

“Prosegue con queste ulteriori assunzioni il potenziamento dei servizi sanitari al cittadino per migliorare i percorsi di cura e presa in carico.

Nei primi 11 mesi del 2024, state assunte 214 unità di cui 47 medici, 68 infermieri e 34 Operatori Socio Sanitari; a questi si aggiungono le 17 assunzioni di oggi.

Il potenziamento del personale proseguirà nel 2025 con altre 270 assunzioni.

Inoltre, al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale acquisito, nei prossimi giorni sarà bandito l’avviso interno per il conferimento di 400 progressioni economiche al personale del comparto“.

Il DG Friolo e l’Assessore Latronico hanno sottolineato l’importanza e la responsabilità del ruolo ricoperto dal nuovo personale nel dare lustro alla sanità lucana per rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini.

Ha detto Latronico:

“Oggi, aggiungiamo un nuovo tassello al panorama del potenziamento dell’intero sistema sanitario regionale e per il benessere dei cittadini.

La firma di questi nuovi contratti a tempo indeterminato per infermieri, ostetriche e operatori sociosanitari, presso l’ASM di Matera, prosegue l’importante cammino intrapreso nei confini della valorizzazione del capitale umano, cuore pulsante delle attività e delle strutture.

Queste assunzioni non vanno viste come un provvedimento a sé stante; esse rappresentano un investimento nelle professionalità in Basilicata e un ulteriore segno tangibile dell’impegno profuso nello stabilizzare il personale sanitario e accrescere la dignità lavorativa di quanti si prodigano quotidianamente per la salute di noi cittadini”.

Grande soddisfazione per l’avvio di questa nuova esperienza lavorativa, è stata espressa dai neo assunti che nei prossimi giorni entreranno in servizio nelle varie strutture sanitarie di Matera e provincia.