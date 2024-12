Pisticci: strade pronte nuovamente ad animarsi in occasione del Presepe Vivente. La novità di quest’anno

Si snoderà tra le magiche strade del rione Terravecchia di Pisticci, la sesta edizione del Presepe Vivente, evento ormai consolidato e particolarmente apprezzato dalla comunità, organizzato dall’associazione culturale Enotria Felix, con il supporto di Comune di Pisticci, Provincia di Matera, Regione Basilicata e Gal Start 2020.

Una lunga passeggiata tra le caratteristiche viuzze bianche del borgo, che ospiteranno le oltre venti scene, dall’Annunciazione alla Natività.

Una rappresentazione dislocata e dinamica che vedrà coinvolti gli stessi cittadini dell’intero comune pisticcese, i quali si cimenteranno in numerose parti recitate, indossando costumi in perfetto stile ebraico.

Spiega Pietro Calandriello, facente parte del direttivo dell’associazione:

“L’obiettivo è quello di coinvolgere ogni anno sempre più cittadini, sono aperte infatti le adesioni per partecipare come figurante alle tante parti recitate e non chiunque sia interessato può contattarci sul profilo Facebook di Enotria Felix”.

Novità di questa edizione, il percorso enogastronomico che affiancherà quello classico.

«Viste le numerose presenze esterne degli scorsi anni, abbiamo pensato di sfruttare la manifestazione come ulteriore occasione per far apprezzare le eccellenze territoriali.

Si parte, dunque, dalle pettole e dalla classica “fcazz a jradizz” della tradizione pisticcese, alle olive infornate di Ferrandina fino al caciocavallo impiccato e il salame pezzente, per passare alle note più dolci delle cartellate e del Ficotto di Pisticci.

Il tutto innaffiato dai vini del metapontino e della collina materana».

L’evento sarà fruibile gratuitamente dalle ore 18:30 del 23 e del 26 dicembre, due sole date.

Per informazioni o per inoltrare la propria candidatura come figurante all’interno della stessa rappresentazione, rivolgersi al 334 6067970 oppure 3209216116.

Di seguito la locandina con i dettagli.