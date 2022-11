Matera, Lisurici: “Su Covid, giustizia e rave party eccellente il nuovo governo”. Ecco i dettagli

In un comunicato stampa, il consigliere comunale di Matera, Francesco Lisurici (Italia al Centro) è intervenuto in merito all’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, del decreto unico sulle misure per Covid, giustizia e rave party.

Queste le sue parole:

“L’effetto del primo consiglio dei ministri operativo porterà alla nazione, e di conseguenza a tutti i territori, risultati eccellenti e ricadute molto positive.

La conferma dell’ergastolo ostativo per i condannati per mafia, in tema di giustizia, è un chiaro e netto segnale di discontinuità rispetto al passato.

Le sanzioni per gli organizzatori di rave party abusivi erano necessarie per andare incontro ai titolari di esercizi commerciali e pubblici esercizi e per tutelare la sicurezza e l’incolumità dei partecipanti.

Quanto allo stop all’obbligo vaccinale e al ritorno in corsia per medici e infermieri non vaccinati va rimarcato il fatto che il Covid ha ridotto di moltissimo la pericolosità e la mortalità per chi lo contrae e , vista la carenza di medici e infermieri, è giusto che vengano reintegrati al lavoro.

Da cittadino europeo sono certo che gli attuali ministri, viceministri e sottosegretari, sapranno ben rappresentare anche le istanze della Regione Basilicata”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)