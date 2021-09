Matera libera da rifiuti e incuria: ecco l’iniziativa

Promosso dall’Assessorato all’ambiente e alla sostenibilità del Comune di Matera in collaborazione con il Circolo Legambiente di Matera.

Venerdì 24 settembre 2021 a Matera dalle 10 alle 13 all’Istituto comprensivo Padre Semeria scuole di Lanera e di Agna, e nei quartieri Platani, Villa Longo, San Giacomo.

Conosciuta a livello internazionale come Clean Up the World, è considerata una delle maggiori campagne di volontariato ambientale nel mondo.

Con questa iniziativa vengono liberate dai rifiuti e dall’incuria i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del mondo.

Promossa dal Comune di Matera, Assessorato all’ambiente e alla sostenibilità, che ha aderito alla campagna nazionale con deliberazione della Giunta comunale n. 170/2021 del 14/06/2021 con una nota in cui si sottolinea che la manifestazione rappresenta un’importante occasione per coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza, le associazioni di volontariato sociale, civile e sportive, i circoli e le scuole in quanto rivolta alla diffusione della cultura ambientale e turistica del territorio.

Alle ore 17:00 Pineta di Sant’Agnese, Rione Agna, pulizia della pineta e presentazione del libro di Giuditta Casale Dopo la pioggia.a

