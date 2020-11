Matera: l’Asm cerca infermieri e operatori sanitari! Ecco come fare domanda

L’Asm comunica:

“In esecuzione della deliberazione aziendale n. 1014 del 12.11.2020, al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie sanitarie ed assistenziali conseguenti all’emergenza epidemiologica COVID – 19, è indetto, ai sensi dell’ art. 2 bis, comma 1, lett. a), L .n. 27/2020 e art. 1 D.L n. 34/2020, avviso pubblico, per soli titoli, volto ad acquisire manifestazioni di interesse per il conferimento di incarichi in regime di lavoro autonomo o in regime di collaborazione coordinata e continuativa a professionisti in possesso dei requisiti di ammissione di seguito indicati.

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE

1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea nel rispetto del DPCM n.174/1994, nonché:

– per i familiari di cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea, titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art. 38, comma 1, d.lgs. n. 165/2001);

– per i cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea, titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 38, comma 3-bis, d.lgs. n. 165/2001) o titolarità dello status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria” (art. 25 d.lgs. n. 251/2007 e art. 38, comma 3-bis, d.lgs. n. 165/2001).

Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge;

2. possesso della piena idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione, considerate le esigenze di utilizzo nell’ambito della gestione dell’emergenza epidemiologica.

L’accertamento dell’idoneità alla mansione specifica sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio.

REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE

1. Laurea in Infermieristica – classe delle Lauree in Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione sanitaria ostetrica (Classe L/SNT1) – ovvero diploma universitario di Infermiere conseguito ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità n° 739 del 14/09/1994 ovvero titolo equipollente, ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità del 27/07/2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 191 del 17/08/2000 (i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono dichiarare, altresì, gli estremi del provvedimento di equiparazione del titolo posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando, secondo la normativa vigente;

2. Iscrizione all’Albo Professionale. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo di iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;

3. Non essere attualmente dipendente e/o non essere titolare di incarichi conferiti dal SSN, da strutture accreditate dal SSN o di altra Pubblica Amministrazione.

I requisiti generali e specifici previsti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziati dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo (1° settembre 1995).

Il possesso dei suddetti requisiti (ad eccezione della idoneità alla mansione specifica) deve essere autocertificato dal candidato ai sensi dell’art.46 del DPR n. 445/2000. In ogni caso, ai sensi dell’art.15 della Legge n.183 del 12.11.2011, non possono essere accettati i certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione.

L’eventuale loro produzione è nulla.

Si rammenta che l’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Modalità di presentazione delle domande.

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva va presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo web: https://asmbasilicata.selezionieconcorsi.it, compilando lo specifico modulo on line secondo le istruzioni riportate nell’ALLEGATO 1 che costituisce parte integrante del presente bando.

La domanda di partecipazione, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera – via Montescaglioso – 75100 Matera, dovrà essere presentata, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito aziendale, entro il settimo giorno successivo, a pena di esclusione.

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Pertanto eventuali domande pervenute con altre modalità non verranno prese in considerazione.

La domanda potrà essere sottoscritta nei seguenti modi:

sottoscrizione con firma digitale del candidato;

sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato e successiva scansione della stessa.

Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio.

Dopo tale termine non sarà più possibile eseguire la compilazione on line della domanda di partecipazione, né apportare aggiunte o modifiche alla stessa.

L’Azienda non assume responsabilità per eventuali disguidi tecnici o imputabili a terzi, forza maggiore o caso fortuito; si consiglia pertanto di inoltrare la domanda con congruo anticipo”.

“Avviso pubblico, per soli titoli, volto all’acquisizione di manifestazioni di interesse di personale operatore socio sanitario (OSS) disponibile ad incarichi in regime di lavoro autonomo o in regime di collaborazione coordinata e continuativa, al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie correlate all’emergenza epidemiologica da COVID – 19.

Scadenza 20 novembre 2020.

In esecuzione della deliberazione aziendale n. 1014 del 12.11.2020, al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie sanitarie ed assistenziali conseguenti all’emergenza epidemiologica COVID – 19, è indetto, ai sensi dell’ art. 2 bis, comma 1, lett. a), L .n. 27/2020 e art. 1 D.L n. 34/2020, avviso pubblico, per soli titoli, volto ad acquisire manifestazioni di interesse per il conferimento di incarichi in regime di lavoro autonomo o in regime di collaborazione coordinata e continuativa a professionisti in possesso dei requisiti di ammissione di seguito indicati.

REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE

1. Specifico titolo di “Operatore Socio Sanitario” conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto dal D.M del 18 febbraio 2000 e dall’Accordo tra il Ministero della Sanità, il Ministero della solidarietà sociale, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 22.2.2001. Ai fini dall’ammissione saranno accettati solamente gli attestati di Operatore Socio Sanitario rilasciati da enti riconosciuti e autorizzati dal Ministero o dalle Regioni.

2. Non essere attualmente dipendente e/o non essere titolare di incarichi conferiti dal SSN, da strutture accreditate dal SSN o di altra Pubblica Amministrazione.

