Matera: la Santa Messa di Rai 1 in diretta dalla Cattedrale! Ecco quando

Domenica 11 Settembre 2022 su RaiUno andrà in onda a partire dalle ore 10.55 la S. Messa in diretta dalla Cattedrale di MATERA.

Regia: Gianni Epifani

Commento: Elena Bolasco

Aggiunge l’Ufficio Cinema del Comune di Matera:

“Per questo, oggi e domani, le telecamere della Rai saranno a Matera per fare le riprese video che saranno montate in una cartolina di presentazione della città che precederà la S.Messa.

La cartolina avrà una durata di circa 4 minuti e una voce fuori campo descriverà, a 2 milioni di telespettatori, non solo in Italia ma anche in mondovisione attraverso il canale Rai Italia, la storia del territorio e le immagini visualizzate.

Sarà senza dubbio una bella ‘fotografia’ della nostra città”.

