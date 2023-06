Martedì 20 Giugno, la sacra immagine di Maria SS. della Bruna farà visita e stazionerà fino al 22 Giugno nella parrocchia di Sant’Agnese, a Matera.

La peregrinatio sarà occasione di preghiera e raccoglimento per i fedeli in attesa dei festeggiamenti del 2 di Luglio, in onore della Santa patrona.

Nei prossimi giorni, i dettagli sul programma di appuntamenti previsto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)