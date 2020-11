Matera, la Polizia sempre vicina alle donne vittima di violenza: i dettagli

Ricorre il prossimo 25 novembre la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

La Questura di Matera, oltre all’attività repressiva è fortemente impegnata attraverso una costante campagna di informazione al fine di contrastare i reati relativi alla violenza di genere.

Al riguardo, alle ore 10,00 di mercoledì 25 novembre, mediante collegamento in videoconferenza con i giornalisti, il Questore Luigi Liguori e il Capo della Squadra Mobile Luigi Vessio divulgheranno e commenteranno i dati relativi all’attività di contrasto al fenomeno della violenza di genere svolta in particolare nella provincia di Matera.

In occasione della ricorrenza, la Questura ha voluto inoltre realizzare un’iniziativa simbolica nel comune di Marconia Pisticci in collaborazione con il Club Matera del Soroptimist International d’Italia, associazione impegnata nel contrasto alla violenza di genere a livello internazionale.

Il pomeriggio del 25 novembre, dalle ore 17, in quella Piazza Elettra, in adesione alla Campagna internazionale “Orange the World”, promossa dall’United Nations Women, organo dell’O.N.U., sarà simbolicamente proiettato un fascio di luce arancione sulla Torre dell’Orologio, colore scelto dell’U.N. Women come simbolo di un futuro senza violenza basato sul genere.a

