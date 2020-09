Matera: la Polizia arresta un uomo e scopre una donna a spacciare droga

I servizi di controllo del territorio svolti con continuità e attenzione dalla Polizia di Stato di Matera hanno portato a un arresto e al sequestro di alcuni quantitativi di droga, con una denuncia all’Autorità giudiziaria.

Gli agenti della “Squadra Volante” hanno arrestato un quarantaquattrenne materano, sorvegliato speciale di P.S. con obbligo di soggiorno a Matera per violazione delle prescrizioni a cui è sottoposto.

Nei mesi scorsi tra maggio e settembre in diverse circostanze il predetto era stato segnalato all’Autorità giudiziaria perché continuava a frequentare pregiudicati.

Nuovamente ieri è stato trovato in compagnia di un altro sorvegliato speciale di P.S. a bordo di un’autovettura e pertanto sottoposto agli arresti domiciliari.

Durante un’altra attività di controllo del territorio, gli agenti delle volanti e del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli hanno denunciato all’A.G. una materana per detenzione ai fini di spaccio di eroina.

La donna, trentanovenne già nota per precedenti specifici per spaccio, veniva fermata per un controllo mentre era in strada nei pressi della sua abitazione: agitata e insofferente stringeva con forza nel palmo della mano una bustina contenente 4 grammi circa di eroina.

Dopo la perquisizione in casa, gli operatori hanno altresì individuato e sequestrato un bilancino elettronico di precisione e il materiale utilizzato per confezionare la sostanza stupefacente.

A seguito di un altro controllo, infine, due giovani altamurani che erano a Matera per ragioni di lavoro sono stati trovati in possesso di piccole dosi di marijuana.

La droga è stata pertanto sequestrata e i due sono stati segnalati al Prefetto per uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.a

