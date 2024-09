Matera, la pallavolo scende in campo per la lotta ai tumori al seno: oltre 2000 ragazzi coinvolti!

Un sole splendente ha illuminato gli storici rioni Sassi di Matera e anche il Villaggio della Salute allestito presso il campo scuola Raffaele Duni di Matera.

La tappa del Volley S3, organizzata nell’ambito delle iniziative della Race for the Cure, è stata un successo con oltre 2.000 ragazzi coinvolti e due obiettivi principali centrati: continuare a far giocare i giovani utilizzando la rete di pallavolo come strumento di unione, anziché di divisione, ma anche veicolare importanti consigli di prevenzione e corretta alimentazione.

Dichiara Vincenzo Santomassimo, presidente Fipav Basilicata:

“Siamo riusciti a organizzare questo evento in poco tempo, tra l’estate e la riapertura delle scuole: i numeri della giornata sono molto positivi, dal punto di vista organizzativo sono soddisfatto e ringrazio tutti quelli che hanno lavorato con noi.

Riusciamo ad avere sempre risposte molto positive per gli eventi che organizziamo sul territorio, tra poco ripartiranno anche i campionati e come un po’ tutte le regioni piccole soffriamo un po’ il numero di società nel settore maschile ma stiamo mettendo in campo delle attività per continuare a crescere”.

Sempre molto disponibili, Andrea Lucchetta, master smart coach e tra gli ideatori del Volley S3, e Valerio Vermiglio, campione europeo con la Nazionale e smart coach, hanno guidato il gruppo degli smart coach che si sono dedicati agli studenti e ai giovani pallavolisti delle società del territorio.

Chiarisce Riccardo Masetti, fondatore di Komen Italia:

“A Matera siamo arrivati alla sesta edizione della Race for the Cure, qui vogliamo tenere alta l’attenzione sull’importanza della prevenzione primaria: l’attività fisica e lo sport sono veicoli straordinari per aiutare a stare in salute.

La collaborazione con la Fipav continua da molti anni, il villaggio qui è veramente grande.

Abbiamo avuto tanti bambini a conoscere la pallavolo e anche l’importanza della prevenzione alla vigilia di ottobre, il mese della prevenzione per il tumore al seno.

Con le nostre unità mobili e con tanti eventi vogliamo portare la prevenzione alle donne che vivono condizioni di fragilità sociale, noi diamo loro la possibilità di fare esami che molto probabilmente non potrebbero fare”.

Molta curiosità tra i ragazzi per le informazioni sullo spazio tempo, sui satelliti e altre spiegazioni grazie all’Esa che, con il Progetto Iride, è partner del Volley S3.

Ha spiegato Tiziana D’Oppido, assessora alle pari opportunità, cultura ed eventi del Comune di Matera:

“Prevenzione, sport e divertimento vanno benissimo per gli studenti e giovani pallavolisti, così possono avvicinarsi a comprendere tematiche come quelle del tumore al seno ci sono convegni e tanti esami diagnostici gratuiti.

Quest’anno la pallavolo è legata a doppio filo alla Race for the Cure: lavoriamo durante tutto l’anno e supportiamo la Race in questa azione di sensibilizzazione che deve continuare”.

Anche in questa tappa tutti i ragazzi hanno potuto fare la merenda con i prodotti di Campagna Amica e, nello stand Coldiretti, hanno anche potuto scoprire la filiera corta di Campagna Amica che promuove l’educazione alimentare.

La ruota della verdura e della frutta, che è stata inserita negli zainetti, spiega come seguire il ritmo delle stagioni e i relativi prodotti.

Dopo Matera, il Circuito del Volley S3 si sposterà in Sicilia per l’evento del 3 ottobre a Selinunte, in provincia di Trapani.