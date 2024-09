Matera: come sarà il meteo nel fine settimana? Ecco le previsioni aggiornate

Le condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato sono associate anche ad una breve ondata di caldo fuori stagione.

Ma che tempo ci attende su Matera nel fine settimana?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Sabato 28 Settembre avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 29°C, la minima di 16°C.

Domenica 29 Settembre avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 21°C, la minima di 14°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco le previsioni per la giornata di domani.