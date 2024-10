Matera: la comunità si stringe alle famiglie che hanno subìto questo tragico lutto. Ecco l’iniziativa e il programma della giornata

Con una piccola e discreta cerimonia, che si terrà martedì prossimo a partire dalle ore 18 nel cimitero di via IV Novembre, l’Amministrazione comunale di Matera celebrerà l’ottava edizione della “Giornata di consapevolezza sul lutto pre-perinatale”.

Una commemorazione mondiale, che il sindaco Domenico Bennardi ha voluto sempre tenere viva anche in città.

Con palloncini e candele accese, tutti i genitori materani che hanno subìto un lutto pre-perinatale si uniranno con gli amministratori comunali in un’onda di luce, per ricordare tutti i bimbi scomparsi durante la gravidanza e dopo il parto.

Una comunità che si stringe e abbraccia le famiglie, che spesso vivono questo lutto nel silenzio perché poco riconosciuto, tanto da farle sentire sole nel dolore.

La commemorazione, quindi, nesce dalla certezza che solo insieme si possa abbattere il muro dell’indifferenza e del silenzio.

Il programma prevede alle ore 18 il raduno nel “Giardino degli angeli”, allestito presso il cimitero per una prima cerimonia molto intima e discreta, alla presenza delle sole famiglie.

Dopo i saluti delle istituzioni, don Angelo Tataranni guiderà la commemorazione.

Alle ore 18.30 ci sarà, sempre in forma intima, una condivisione di pensieri e letture da parte dei genitori.

Si chiude alle ore 19 all’ingresso del cimitero, con il rituale pubblico di luce e lancio dei palloncini.

Ha commentato il sindaco Bennardi:

“È un giorno significativo per noi perché vogliamo far sentire la vicinanza e l’abbraccio affettuoso alle famiglie materane, che spesso soffrono in silenzio per la perdita di un figlio durante la gravidanza o dopo il parto.

Per un giorno non saranno certamente soli e si sentiranno compresi e supportati nel loro dolore.

Come ogni anno, la prima parte della cerimonia si svolgerà ‘lontano dai riflettori’, proprio per garantire a tutti una condivisione autentica e personale”.

Di seguito la locandina con i dettagli.